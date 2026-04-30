道指高收790點　納指標指破頂　Meta曾瀉一成　Alphabet飆10%

國際油價於周四（4月30日）有所回落，加上美國首季國內生產總值（GDP）維持增長、上周新領失業救濟人數跌至1969年來低位，及受多間大型企業季績理想帶動，美股上揚。三大指數至尾段升勢擴大，均曾漲逾1%。道指最多曾漲891點或1.82%，至收市仍升790點；納指與標指則同創收市新高。另外，Meta公布業績後翌日，股價最多曾跌一成。同剛發表財報的Google母公司Alphabet，股價則升一成破頂。



圖為2026年4月2日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間5月1日

【04:28】Nvidia挫4.6% Caterpillar 飆近10%

道指收市報49,652.14點，漲790.33點或1.62%；納指收報24,892.31點，升219.07點或0.89%；標普500指數收報7,209.01點，漲73.06點或1.02%。

重磅科技股方面，Google母公司Alphabet 公布，雲端運算部門季績創下紀錄，帶動股價至收市飆10.00%。Meta 和微軟在公佈資本支出計劃翌日，股價則分別下跌。Meta日內，至收市收窄至跌8.65%；微軟挫3.93%。Nvidia收市跌4.64%，為跌幅最大道指成份股。

亞馬遜 (Amazon）股價先跌後升，至收市漲0.77%。Tesla收市漲2.37%、蘋果公司（Apple）升0.44%。

另外，建築和採礦設備製造商Caterpillar 股價漲9.88%，創下歷史新高，亦為升幅最大道指成份股。

【04:07】中概股指數收漲2.01%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌2.01%。其中，阿里巴巴ADR升2.01%。

2025年9月11日，圖中一名青少年手持智能手機，在美國科企Meta標誌前自拍。（Reuters）

【03:32】布油收跌3.41% 美元指數跌近1%

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報105.07美元，跌1.81美元或1.69%。倫敦布蘭特期油收報114.01美元，跌4.02美元或3.41%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於98.05，跌0.91%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報156.49，跌逾2%。

【03:28】現貨金價曾升逾2% Bitcoin現報7.6萬美元

金價上揚。現貨黃金每盎司最新報4,618.17美元，漲74.45美元或1.64%；日內高見4,646.92美元，漲逾2%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報76,465.28美元、24小時內升逾1%。

油價：圖為2022年12月4日，Fuga Bluemarine的運油輪，停泊在俄羅斯納霍德卡港(Port of Nakhodka)。（Reuters）

【03:11】恒指夜期收報25,992點 高水215點

恒指夜市期指收報25,992點，升368點，較恒指收市25,776點，高水215點，成交16,980張。

【01:16】Meta跌幅收窄至9% Nvidia挫逾4% 微軟跌逾半成

道指最新報49,544點，升682點或1.40%；納指最新報24,757點，轉漲84點或0.34%；標普500指數現報7,177點，升41點或0.58%。

重磅科技股方面，Google母公司Alphabet 公布，雲端運算部門季績創下紀錄，目前股價飆9.38%。微軟挫5.77%，暫為跌幅最大道指成份股。Meta現跌8.93%、亞馬遜 (Amazon）股價在財報發布後亦跌1.05%。

另外，Nvidia最新跌4.33%，蘋果公司（Apple）則升0.33%。

2021年11月17日，美國Alphabet旗下公司Google的標誌。（Reuters）

本港時間4月30日

【22:50】Meta跌一成 Nvidia挫近4% Alphabet 飆逾半成

道指最新報49,445點，升583點或1.19%；納指最新報24,601點，跌71點或0.29%；標普500指數現報7,151點，升15點或0.22%。

重磅科技股方面，Google母公司Alphabet 公布，雲端運算部門季績創下紀錄，帶動股價漲5.49%。Meta 和微軟在公布資本支出計劃的翌日，股價則分別下跌。Meta現跌9.80%；微軟挫4.53%，暫為跌幅最大道指成份股。

亞馬遜 (Amazon）儘管雲端運算銷售勝預期，股價在財報發布後跌1.99%。另外，Nvidia最新跌3.79%，蘋果公司（Apple）則升0.33%。

藥廠禮來公司（Eli Lilly）股價上漲9.11%，此前該公司上調了年度獲利預期，原因是減肥藥需求持續強勁。建築和採礦設備製造商Caterpillar 股價上漲8.39%，創下歷史新高，亦暫為升幅最大道指成份股。

2025年11月6日，美國加州聖克拉拉市矽谷（Silicon Valley）英偉達（NVIDIA）總部大樓前的標示牌。（Getty）

【22:40】油價最新變化不大 Bitcoin現報7.6萬美元

油價變動不大，紐約原油期貨現時每桶106.06美元，跌0.82美元或0.77%。倫敦布蘭特期油每桶報 110.59美元，漲0.15美元或0.14%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報76,208.22美元、24小時內約跌0.4%。