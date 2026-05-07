瑪嘉烈醫院推腸炎智慧視診　每4周填自評問卷　約34%患者減少覆診

瑪嘉烈醫院前年底至去年底試行「腸炎科智慧視診」，患者需每4星期完成「電子病人自評問卷」，專科護士透過問卷結果監測患者病情變化。如患者病情穩定，可商討免卻視像會診。如病情反覆，護士會按需要安排提早覆診。院方表示，50名參與計劃的患者中，有34%病人減少覆診次數，14%病人被偵測到早期輕微復發。



瑪嘉烈醫院内科及老人科副顧問醫生胡兆濤表示，計劃有助醫護人員持續監測患者病情並及早介入，給予病人更多保障。醫院已恆常化推行「腸炎科智慧視診」，將會推展到更多慢性病。



瑪嘉烈醫院前年底至去年底試行「腸炎科智慧視診」，50名參加的患者中，有34%減少覆診次數，14%人被偵測到早期輕微復發。（資料圖片/林振華攝）

瑪嘉烈醫院内科及老人科副顧問醫生胡兆濤表示，參與計劃的患者透過醫管局應用程式HA Go填寫問卷，回答自己的病情症狀，之後系統會自動整合結果，協助醫護人員持續監測患者病情變化。

患者如病情穩定，可如期視像會診，或與專責護士商討免卻視像會診，並按需要領取藥物。如患者病情反覆，護士則會主動向患者了解病情，根據需要提早其覆診期。

胡兆濤表示，今次參與計劃的50名患者中，有約75%為在職人士，有34%人減少覆診次數，14%人被偵測到早期輕微復發。部份任職教師的患者，過往較難請假覆診，現時可選擇在空閒時間遙距視診，認為新模式更加靈活。他又表示，由於腸炎的復發時間不定，患者可能忽然復發，計劃有助醫護人員持續監測患者病情並及早介入，給予病人多一重保障。

他指，現時全港約有7,000名腸炎科患者，其中瑪嘉烈醫院約有500至600名。醫院會將「腸炎科智慧視診」計劃恆常化，未來會推展到更多慢性病。