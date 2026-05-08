漢坦病毒｜專家倡漁護署恆常監察鼠隻有否帶毒　籲清潔工定期檢查

大西洋一艘郵輪近日出現漢坦病毒（Hantavirus，又稱漢他病毒）感染群組，截至5月6日涉及8宗個案，包括3宗確診及五5宗疑似個案，其中3名病人已離世，進一步化驗結果顯示其中兩宗確診個案的漢坦病毒為安第斯基因型，是目前唯一被證實可有限度在人傳人之間傳播的漢坦病毒。



感染及傳染病科專科醫生曾祈殷今早（8日）在電台節目指，估計患者可能在登船前已受感染，至於會否擴大感染規模則言之尚早。他建議漁護署應有恆常監察，檢測環境中的鼠隻是否攜帶病毒，清潔工人亦應定期檢查健康狀況。



圖為荷蘭旅遊公司Oceanwide Expeditions官網介紹郵輪MV Hondius的圖片。（Oceanwide Expeditions網站圖片）

曾祈殷在港台節目《千禧年代》指，漢坦病毒人傳人的情況極為罕見，僅安第斯基因型可有限度人傳人，過往主要見於南美洲，如阿根廷及一些島嶼、鼠患嚴重的地區。針對今次事件，他分析指患者在阿根廷登船，可能在登船前已受感染；若在郵輪空氣不流通的室內有密切接觸，會增加傳染風險。

他又指，由於郵輪環境涉及大量共用空間，如洗手間等，容易發生呼吸道或腸胃感染，因此必須密切監察疫情是否會出現更大規模的擴散，但目前要斷言發展趨勢仍言之尚早。

感染及傳染病科專科醫生曾祈殷。（資料圖片/梁鵬威攝）

曾祈殷表示，漢坦病毒的症狀與危險性因地域型號而異。南美洲及美國常見的型號死亡率較高，初期徵狀包括疲倦、大腿及背部肌肉痛，隨後可能引發急性呼吸衰竭，並透過飛沫傳播；而亞歐常見的型號則主要影響腎臟功能，臨床表現為發燒、頭痛及背痛，嚴重者會導致腎衰竭，但其死亡率介乎1%至10%，相對較低。

曾祈殷建議醫護人員在診症時應提高警覺，詳細詢問病人的旅遊史及相關病徵。同時，漁護署應有恆常監察，檢測環境中的鼠隻是否攜帶病毒；亦應定期檢查清潔工人的健康狀況等。