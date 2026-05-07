漢坦病毒｜世衛：對全球風險仍低　不會成為下一個新冠疫情

世界衛生組織（WHO）流行病學家科霍夫（Maria Van Kerkhove,）在5月6日的記者會上表示，漢坦病毒（Hantavirus，又稱漢他病毒）與新冠病毒分別很大，重申它對全球風險仍然低，不會成為下一個新冠疫情；但他強調它仍然是一種嚴重傳染病。



天空新聞（Sky News）報道，科霍夫周三表示，漢坦病毒的傳染並不常見，但其致死性仍然引發公眾擔憂。她強調，有關病毒早期的消息準確度至關重要，能夠藉此反映該病毒的實際傳播情況。

她說：「大多數人不會暴露在該病毒下，因此無需擔心漢坦病毒會成為下一個COVID-19。」

疑似感染漢坦病毒的患者從「Hondius號」上撤離後接受治療。（X@CBSNews）

據世界衛生組織通報，一艘在大西洋上航行的郵輪「Hondius」號出現漢坦病毒（Hantavirus，又稱漢他病毒）疫情，截至5月6日，阿根廷共通報8例病例，其中3例經實驗室檢驗確診為漢坦病毒感染。