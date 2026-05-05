漢坦病毒｜郵輪2確診5疑似被拒靠岸　世衛：船未現鼠蹤　或人傳人

世界衛生組織（WHO）表示，一艘在大西洋航行的郵輪上，已有2宗漢坦病毒（Hantavirus，又稱漢他病毒）確診案例，5宗疑似病例，當中3人死亡，1人情況危殆，3人輕症。世衛說，郵輪上未發現鼠蹤，密切接觸者之間可能發生人傳人的情況。世衛也稱，漢坦病毒對廣大民眾的風險較低，沒有必要恐慌或實施旅遊限制。



世衛流行病學家范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）稱：「我們知道有些病例之間有過非常密切的接觸，當然也不能排除人傳人的可能，所以作為預防措施，我們目前就是這麼假設的。」

近150人仍被困「洪迪厄斯號」（MV Hondius）上。此前有3人死亡，包括一對荷蘭夫婦和一名德國公民，另有一名英國人情況危殆，在南非接受治療，另有2名出現漢他病毒病徵的人仍留在船上，但相關部門正在進行撤離他們的工作。

涉事郵輪「洪迪厄斯號」由荷蘭旅遊公司Oceanwide Expeditions營運，3月20日從阿根廷烏斯懷亞（Ushuaia）出發，預定5月4日在佛得角（CapeVerde）結束航程。

圖為荷蘭旅遊公司Oceanwide Expeditions官網介紹郵輪MV Hondius的圖片。（Oceanwide Expeditions網站圖片）

但佛得角島國當局表示，出於謹慎考慮，他們不允許懸掛荷蘭國旗的「洪迪厄斯號」停靠。