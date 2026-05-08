勞工處推「就業啟航」項目助中學畢業生就業　設辦公室人脈術培訓

勞工處將於五月至八月推出「就業啟航」特備項目，為有意投入職場的中學畢業生提供一系列多元化的職前培訓及就業服務，協助他們掌握最新就業資訊、計劃事業路向及提升就業競爭力，預計約有13,000人參加。



勞工處兩所位於旺角和葵芳的青年就業資源中心「青年就業起點」同時推出「職途Fresh Up」系列活動，舉辦一系列實用培訓課程，包括「辦公室人脈術：建立良好關係與有效反饋」、「職場生存心理戰術」等。



勞工處將於五月至八月推出「就業啟航」特備項目，為有意投入職場的中學畢業生提供一系列多元化的職前培訓及就業服務。（資料圖片／勞福局FB）

勞工處發言人指，處方搜羅了多種適合中學畢業生申請的職位空缺，讓他們在「就業啟航」專題網頁瀏覽，並按個人志向申請相關職位。

該專題網頁亦刊載勞工處舉辦的不同類型招聘會詳情，包括：

「展翅青年就業計劃」招聘日：計劃對象為15至29歲、學歷在副學位或以下的青年，獲聘學員會接受為期6至12個月的有薪在職培訓；



勞工處各區就業中心招聘日：求職人士可即場與不同行業的僱主進行面試，加快求職過程；及



大型招聘會：提供類型廣泛的職位空缺，當中不少適合中學畢業生申請。



勞工處鼓勵打算投身職場的中學畢業生參加「展翅青年就業計劃」，接受一站式全面的職前及在職培訓。計劃不設收生限額，費用全免，學員可享津貼。詳情可瀏覽專題網頁。

另外，勞工處發言人表示，為協助畢業生裝備自己，提升求職面試技巧及認識正確的工作價值觀，勞工處兩所位於旺角和葵芳的青年就業資源中心「青年就業起點」同時推出「職途Fresh Up」系列活動，舉辦一系列實用培訓課程。「青年就業起點」亦提供職業潛能評估及就業諮詢服務，讓畢業生及早規劃職業生涯。