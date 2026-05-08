宏福苑｜陸啟康：大維修屬老大難　街坊無力處理　須研誰牽頭協助

宏福苑大火獨立委員會今日（8日）舉行第24場聽證會，民政事務總署副署長（2）易志宏作供指。獨委會主席陸啟康提到，樓宇大維修屬「老大難」問題，許多街坊無相關知識，難以參與或解決糾紛，須思考誰牽頭提供協助、諮詢。易志宏同意，大火後已跟進許多個案，與發展局、市建局和測量師學會等探討開展這類工作。



另外，聽證會上亦指出，民政事務總署設有「大廈管理糾紛顧問小組」，但只限調解大廈管理糾紛，亦從無轉介宏福苑個案。



民政事務總署副署長（2）易志宏（右）出席宏福苑大火獨立委員會聽證會作供。（黃偉民攝）

獨立委員會主席陸啟康指，屋苑大維修是「老大難」問題，因為政府不能助業主決定，但業主又沒有知識，令他們參與有困難；要思考由誰牽頭、怎樣與不同機構去提供協助。

易志宏回應，大火後民政事務總署正跟進很多個案，有找發展局、市建局和測量師學會等幫助，並開展這類工作。

獨立委員會委員、行政會議成員陳健波重提參與自己居住的屋苑的法團的經歷，指「有人有心，但有人想攞著數」。他指，給更多權限管理公司、讓更多公司的專業人士處理，是一個值得思考的方向。管理公司受專業監管，而業主委員會則負責收集居民意見。

業主立案法團制度要全面檢討。 獨立委員會委員、行政會議成員陳健波

獨立委員會成員、立法會前議員陳健波。（資料圖片／湯致遠攝）

設「大廈管理糾紛顧問小組」 宏福苑沒被轉介過

民政事務總署設「大廈管理糾紛顧問小組」，由不同界別和專業人士組成，例如律師、測量師等，以排解大廈管理糾紛。易志宏指，如爭拗涉工程，法團可申請使用；強調但沒資訊宏福苑有否使用。獨立委員會代表大律師俞匡庭直指，宏福苑的個案是沒轉介過。

稱大火前民政署法定權不足

2024年2月，民政事務總署接獲投訴，稱有5%宏福苑業主要求開業主大會，但時任法團主席鄧國權沒在14日內開會，署方只發了四張勸喻信。俞匡庭問道，署方是否沒權力要求開會，易志宏表示，大火前，處方的法定權力不太足夠，按法例會議由法團主席召開。今年二月，政府曾在立法會探討「做多啲」，包括授權主管，即民政及青年事務局局長，收到指定百分比的業主簽名，便由某間管理公司召開大會。

另外，現時根據《條例》，若涉及每個單位平均逾3萬元採購價的大型維修工程，採購決議必須獲5%業主或100名業主親自投票才可通過。易指，未來當局擬提高親自開會門檻。他解釋，以往覺得5%業主親自投票是挑戰，故超初先以5%基礎，惟大火後認為5%業主太少，會考慮改例，例如提升至10%