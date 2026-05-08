宏福苑聽證會．最新｜房屋局ICU前總監作供 料續交代監管責任
撰文：陳萃屏 任葆穎
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大埔宏福苑大火獨立委員會今日（8日）舉行第二十四場聽證會，時任房屋局獨立審查組總監劉輔國、民政事務總署副署長（2）易志宏作供。周四（7日）聽證會揭示ICU監管小型工程審查問題，包括審批工程時見窗被拆、裝木板，未察覺生口「畀人出入」，實地巡查比率偏低，其後更交代未知屋宇署更新指引，三年前已設隨機實地抽查等。
宏福苑聽證會5月8日（第二十四場）重點：
．民政事務總署副署長易志宏作供。
．時任房屋局獨立審查組（ICU）總監劉輔國作供。
大埔宏福苑火災獨立委員會聽證會各場重點
▼2025年12月1日 大埔宏福苑大廈火災後單位情況▼
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