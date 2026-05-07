宏福苑｜ICU實地查0.9%工程　事後悉須抽樣巡　稱屋署無提改指引

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（7日）舉行第23場聽證會，房屋局獨立審查組（ICU）繼續派員出席。ICU在2025年收到逾2.7萬宗小型工程申請，但只審查其中5.17%，而且大部分都是文件審查，只看文件是否齊全、表格上地址、簽名，是否與圖則一致。ICU在宏福苑接到48宗小型工程申請，只隨機查兩份，看完文件就完成審核。



聽證會早前揭屋宇署及ICU的實地巡查標準不一致，ICU高級屋宇保養測量師容兆倫今稱大火前不知屋宇署早在2023年4月就更新標準，稱「我哋真係唔知，如果我哋知就有機會做」。委員會主席陸啟康直指容兆倫說法牽強，「問你問題你又推返畀屋宇署，感覺係推卸責任？」



房屋局獨立審查組（ICU）繼續派員出席聽證會，今日（7日）由高級屋宇保養測量師容兆倫作供。（黃偉民攝）

ICU：沒要求定期巡查

ICU高級屋宇保養測量師容兆倫是「小型工程小組」主管，該組負責抽樣的文件審核。不過，會上披露ICU在2025年收到逾2.7萬份小型工程申請，當中只有5.17%、即1,425個工程被審查；另有94%工程不會做任何審查。

容承認，在小型工程監管制度下，沒要求ICU定期巡查，除非收到投訴，便交由「強制驗樓計劃小組」負責巡查；「小型工程小組」在工程期間則不會巡查，只會在工程前期和完工後實地審查，以及進行基本文件審查。

2025年實地審查只佔整體0.9%

計及工程前期和完工後的實地審查，ICU的實地審查只佔整體工程0.9%。代表獨立委員會資深大律師杜淦堃杜質疑ICU做法與屋宇署指引相違，他引述容的供詞指，屋宇署早於2023年修訂《工地監察組手冊》，會在被隨機抽中做審查、同時已提交監工計劃書的一級小型工程中，抽取當中20%進行實地安全巡查；而每月有數宗工程有監工計劃書，可達到審查標準。

容兆倫：如屋宇署提早通知指引更新 很大機會到宏福苑巡查

容兆倫在供詞提及，沒接獲屋宇署通知更新指引，直至大火後，ICU於今年1月6日才接獲通知，並更新作業安排：「如果屋宇署在大火前就通知ICU新作業守則，ICU很大機會會去宏福苑巡查」。2025年5月，宏福苑48份小型工程申請中，只有兩份申請被挑選作「基本文件審查」，該月同時有另一屋苑被抽中，即合共只有3個工程被審查。

不過，即使大火前已知屋宇署的20%實地巡查標準，容兆倫稱「3宗的20%，便是1宗做實地巡查」，ICU有機會在大火前就巡查宏福苑，如有巡查，相信可發現生口被改裝。

火後跟屋宇署標準 巡查個位數 ICU：做法已看齊

容兆倫稱，ICU在大火後才知屋宇署2023年更新作業守則，去年12月已跟從屋宇署標準，抽取20%已提交監工計劃書的一級小型工程進行實地安全巡查。杜淦堃質疑，平均每月只有一宗實地巡查，個案數目是「絕無僅有」？容指，現在已與屋宇署做法看齊，亦會提高百分比。

杜淦堃盤問容兆倫（節錄）

杜淦堃：你而家話俾居民知因溝通問題而睇唔到生口？

容兆倫：唔係

杜淦堃：咁你想講啲乜

容兆倫：如果早知道有內部安排，一定跟住做

杜淦堃：而家講翻「早啲知道」，唔係好有用

容兆倫沉默、沒回應



獨委會主席陸啟康。（黃偉民攝）

陸官：解釋牽強 推卸責任：「問你問題，又推俾屋宇署」

獨立委員會主席、法官陸啟康質疑，容兆倫的解釋牽強，「唔係你當時諗到嘅解釋，問你問題，又將責任推俾屋宇署。你會唔會俾我哋感覺係推卸責任？」容則否認， 「唔係話推俾其他人，我哋係事後先問返，先知屋宇署原來有咁嘅做法，只係想表達我哋唔知，唔係佢唔講我唔知就唔做，唔係咁嘅意思，如果我哋知，就有機會做。」

容兆倫認同ICU在制度上是責無旁貸，又說「地盤監察組唔係我嘅組別，我只係將知道嘅嘢講出嚟，唔係因為唔知、唔關我事，從來無咁嘅打算，亦都無話要話邊個。」