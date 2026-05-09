母親節｜育六子女靚媽退休後當寄養家長　期待「兩母子」首度佳節

養育一個小孩從來不易，但Mandy和Paul「湊大」6名子女後，仍不怕辛苦，希望用退休後的時間，成為寄養家庭回饋社會，為有需要的孩子化為遮風擋雨的庇護所。Mandy早在10多年前已有成為寄養家長的念頭，得到丈夫Paul的支持後，去年底接了一名就讀幼稚園的男孩子樂樂（化名）回家，令他們的家庭更添熱鬧。



明日（10日）是母親節，靚媽媽Mandy將與樂樂這位家中新成員度過，亦是「兩母子」過的首個母親節，她稱預計會外出吃飯慶祝，簡單一點，不一定要收到禮物才開心，笑說：「有佢（樂樂）陪我一齊過就已經好好。」



Mandy與Paul是退休人士，兩人育有6名子女，退休後希望回饋社會，於是申請成為寄養家長，為有需要的兒童提供合適的成長環境。（鄭子峰攝）

Mandy與Paul是退休人士，Paul是英國人，兩人育有6名子女，都已長大成人組織家庭。Mandy說10多年前已開始有成為寄養家長的想法，不過當時仍要工作，所以未有準備。到兩夫婦退休後，這個念頭又再浮現在Mandy腦海，她知道社會上有兒童需要寄養，既然退休後多了時間，便希望回饋社會。

Paul亦非常支持妻子的想法，希望可以為社會出一分力。因此，Mandy去年開始在網上搜尋資料，又聯絡了有寄養服務的機構，逐間致電查詢及申請。最後，她接觸到香港家庭福利會（家福會），接受家福會課堂培訓後，正式成為寄養家長，約6個多月後，Mandy便透過家福會接了樂樂回家。

Mandy與Paul是退休人士，兩人育有6名子女，退休後希望回饋社會，於是申請成為寄養家長，2025年底正式開始照顧一名就讀幼稚園的男孩。（香港家庭福利會提供）

含辛茹苦養大6名子女「甩身」後，竟再主動成為寄養家長照顧小孩，相信並非人人能做到，但Mandy則表現輕鬆，不認為有多困難。也許是有了經驗，又或者是她在樂樂身上找回失去的時光。

Mandy說以前因工作忙碌，子女多由家傭照顧，好些時候都未能參與子女的成長過程，少不免會有遺憾，而在照顧樂樂的日子裏，也可說是填補了那道缺口。Mandy憶起樂樂入住前，曾因相隔太長時間未有照顧小朋友而擔心過，於是做了不少準備，「整靚佢間房呀，諗定報咩興趣班呀」。

提起樂樂時，Mandy和Paul都滿是笑容。記起樂樂初初來到這個家時，陌生的環境令他只敢瑟縮於飯桌下，又因語言不通，他與Paul之間有着一道隱形牆壁。不過，這個情況難不到Mandy與Paul，他們付出的耐性與關心，很快便讓男孩融入家庭之中。Mandy說有段時間，每次出門時都會被樂樂纏住，不想她離開，然後又慢慢地與Paul以簡單英文單字、短句溝通，更會一起看F1賽車等。Paul亦讚樂樂進步得很快。

Mandy與Paul是退休人士，兩人育有6名子女，退休後希望回饋社會，於是申請成為寄養家長，為有需要的兒童提供合適的成長環境。（鄭子峰攝）

可是，寄養兒童一般至18歲便需離開寄養家庭，或在18歲前便有機會要回到原來的家庭生活。會不會難離難捨？Mandy與Paul都說不會，兩人想法一致，認為兒童回到原來的家庭生活會較合適，因為那是他們的家，而寄養家長只是為他們提供一個居所。如樂樂回到原來的家庭，他們仍會繼續做寄養家長，照顧下一位有需要的兒童。

家福會提供緊急寄養服務及一般寄養服務，其中緊急寄養服務目的是協助因遇到突發或緊急事故而缺乏父母照顧的兒童，提供即時及短期的家庭式住宿照顧服務，直至他們能與家人團聚或獲得長期住宿安排，寄養期限最多為6個星期。一般寄養服務則會安排因家庭問題而缺乏父母或家人照顧的兒童，暫時入住寄養家庭，待其家庭情況改善後，返家團聚，或直至有其他較長期的照顧安排。

家福會註冊社工彭采妮（左）說，有意成為寄養家庭的申請人，需先接受家福會探訪，視察家庭環境。而申請人需完成12小時的寄養前培訓，内容主要關於寄養服務、SEN照顧及家居安全等。（鄭子峰攝）

家福會註冊社工彭采妮說，有意成為寄養家庭的申請人，需先接受家福會探訪、視察家庭環境。而申請人需完成12小時的寄養前培訓，内容主要關於寄養服務、SEN照顧及家居安全等。在配前兒童與家庭時，會安排他們會面，一切妥當並完成配對手續後，兒童才會正式入住寄養家庭。

她補充說，成為寄養家長的重要條件是要喜歡小朋友，因為大家需要一起生活、相處，要將兒童當成家庭一份子。家福會亦會定期與寄養家長見面，平日會保持聯絡，了解寄養狀況，一個社工往往需同時跟進數個家庭。

要照顧小孩絕非易事，但Mandy並不覺得辛苦，「呢個細蚊仔畀到我生活係豐富咗，同埋我會更加了解做母親嘅責任，我覺得呢樣嘢已經足夠」。她又呼籲有能力的家庭加入寄養家長行列，幫助更多有需要的兒童。