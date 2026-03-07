4歲成寄養兒童　獲栽培音樂粵劇天份屢獲獎　少年盼做老師分享愛

社會上有不少兒童因家庭問題，需轉介到寄養家庭生活。18歲的星庭自小失去父母照顧，4歲開始轉介到寄養家庭生活。幸好寄養父母及哥哥均視他為一家人，令他快速融入家庭。寄養母親在他5歲時候發現其讀寫障礙徵狀，安排他學習唱歌建立自信、又支持他學習樂器和粵劇，哥哥亦會陪他赴日本參加比賽，令他自覺在愛中成長。如今星庭在音樂上小有成就，屢在國際鋼琴賽獲獎、小提琴考獲5級，粵劇上亦曾參與〈香夭〉、〈拾釵〉等個劇目的演出。



他自知多年來學習音樂及比賽的費用不菲，感謝寄養家庭多年來對他的支持和關愛。正在備考中學文憑試的他，希望入讀教育大學的音樂課程，將來成為音樂老師，將在家庭中獲得的愛，分給更多兒童。



8歲的星庭自小失去父母，4歲開始由寄養家庭照顧。（黃寶瑩攝）

星庭兩年前開始學小提琴，如今已考獲5級資格。（黃寶瑩攝）

星庭自幼失去父母照顧，4歲成為社署署長監護兒童，並由寄養家庭照顧。儘管年幼的記憶依稀，但他仍記得小時候父親常常抱著自己到不同地方。他憶述，9歲時一家人到訪台灣的動物園時，他因害怕某些動物，父親便一直抱著他，讓他感到安心。

除了父母，星庭還有一個比他年長幾歲的哥哥。二人關係親近，星庭憶述幾年前他到日本參加鋼琴比賽，哥哥專程請假陪伴。他最記得二人深夜橫掃便利店的宵夜，焦糖布甸、朱古力雪糕、芝士雞扒……他笑說：「如果寄養父親係到就一定唔畀。」

星庭5歲時，寄養母親發現他有部分讀寫障礙徵狀，因此安排他學唱歌，改善他口齒不清及自信心。（黃寶瑩攝）

寄養家庭用心栽培多項藝術興趣 安排學唱歌改善咬字

星庭自幼學琴，參加過多個國際鋼琴比賽。除此之外，他還學習粵劇、唱歌、小提琴。除了有學校以及保良局的獎學金，他認為寄養家庭亦給了他很大支援，讓他能發展自己的音樂興趣。

星庭5歲時，寄養母親發現他有部份讀寫障礙徵狀，因此安排他學唱歌，改善他的口齒不清及自信心。7歲時，母親帶他到屯門大會堂觀看粵劇，星庭一看便被角色的華麗服飾以及歌聲迷上，家人便安排他學粵劇，10年間到表演過〈香夭〉、〈拾釵〉、《萬惡淫為首》等經典劇目，更曾遠赴加拿大表演。

兩年前，為滿足心儀大學課程的需要，星庭開始學習小提琴。現在他在音樂上已經小有成就，鋼琴考到八級，並在「音樂之聲澳洲國際音樂大賽」、「GASCA日本東京國際音樂比賽」等比賽中獲得殊榮，前者獲鋼琴組別一等獎；唱歌方面，他獲英國皇家音樂學院聯合委員會聲樂表現第四級文憑。今年，他在社署和東華三院獲頒「壯志驕陽嘉許禮最佳成就獎」。

在愛的氛圍下成長 盼成音樂老師助人

如今星庭已年滿十八，超過寄養服務年齡範圍，他居住在寄養家庭提供的單位。他笑說沒了家人的陪伴平時的電視聲，難免感到孤獨，「以前我肚餓、想食嘢，佢哋可能幫我煮，現在咩都要親力親為。」

在寄養父母過去十幾年的關照下，星庭從不覺得自己的成長缺乏愛。他現在仍不時跟寄養父母和哥哥聚餐，每次比賽完也會跟他們分享所見所聞。他自知多年來學習樂器以及外出比賽的費用不菲，感謝寄養父母為他付出的一切，希望多抽時間陪伴他們，並且將來以家用回饋。

展望未來，他希望可入讀教育大學創意藝術與數碼藝術課程，希望將來成為一名音樂老師，將在家庭中收穫的愛，分給更多小朋友。