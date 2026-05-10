宏福苑大火後首個母親節　失去愛女災民媽媽晚宴上鼓勵珍惜眼前人

大埔宏福苑大火令不少居民經歷生離死別，168個生命離逝，令不少家庭在今日（10日）母親節成為遺憾。母親節前夕，有團體在大埔小白鷺「金鷺湖」舉行慈善晚宴，當中特別邀請一些大埔區受災居民出席。有母女經歷生死，感謝四位消防員的救命之恩；有痛失愛女的媽媽，鼓勵大家珍惜眼前人。



「愛在金鷺善夜」慈善晚宴於大埔小白鷺「金鷺湖」舉行。筵開二十多圍，為「寰宇希望」及義務工作發展局籌募經費。（大會提供）

「愛在金鷺善夜」慈善晚宴於大埔小白鷺「金鷺湖」舉行。義務工作發展局主席彭韻僖（左三）、行會成員高永文醫生（左四）和立法會方國珊（左五）與一衆贊助機構出席慈善宴。（大會提供）

母親節前夕，由「寰宇希望」主辦、義務工作發展局協辦的「愛在金鷺善夜」慈善晚宴於大埔小白鷺「金鷺湖」舉行，籌得22萬港元，將全數捐贈予社區關懷項目。晚宴特別招待60位高齡單親母親，當中最年長的有105歲的馮婆婆，與兒子一同出席慶祝母親節。

「愛在金鷺善夜」慈善晚宴於大埔小白鷺「金鷺湖」舉行。慈善宴中最年長的105歲馮婆婆，與兒子一同出席慶祝母親節。（大會提供）

宏福苑倖存者冼婆婆（中）分享逃生經歷，鼓勵大家珍惜眼前人，女兒（左）在旁支持母親。（大會提供）

宏福苑倖存者冼婆婆（右）獲女兒女兒（中）送上母親節一吻。（大會提供）

慈善晚宴邀請了一些宏福苑災民出席，兩位媽媽上台分享經歷生死的看法。80多歲宏福苑災民冼婆婆與女兒同台，主辦機構引述冼婆婆憶述火場逃生經歷，感恩死裡逃生，並感謝四位消防員的救命之恩。

會上還位一位堅強的媽媽潘太。女災令她失去愛女，潘太感謝教會及身邊朋友協助女兒身後事。

兩位媽媽皆將悲憤化為動力，並鼓勵大家珍惜眼前人，全場感動。

在火災中痛失女兒的潘太（中）出席慈善宴，見證人間有情。（大會提供）

另外，因火災而誕生的義工組織「義能」聯同「守望．同行」在宏福客廳舉辦母親節活動，為在火災喪親友的人提供心靈陪伴與社區關懷。活動期間，團隊向家屬派發鮮花、桃膠雪耳桂圓紅棗糖水及福米，並於客廳播放電影。

義能團隊聯同「守望·同行」計畫在宏福客廳舉辦母親節活動，為在火災喪親友的人提供心靈陪伴與社區關懷。（義能提供）

義能聯合會會長蔡卓軒表示，母親節是表達感謝與愛的日子，但對於經歷變故的家庭而言，這一天或許充滿複雜的情緒。他表示，真正的關懷不是節日當天的一束花，而是持續的陪伴，讓家屬知道他們並不孤單。

蔡卓軒表示，義能聯合會與撒瑪利亞防止自殺會攜手，正是希望可以結合社區支援與專業心靈關懷，為有需要的人搭建一個溫暖的網絡，讓愛延續，讓心靈有處安放。

活動期間，團隊為居民及家屬準備了三份簡單的心意：一束精美鮮花，為家中帶來一點生機與溫暖；一碗桃膠雪耳桂圓紅棗糖水，讓媽媽們可以與家人分享甜蜜；以及一包福米，為日常添一分踏實的關懷。