宏福苑大火後首個母親節 失去愛女災民媽媽晚宴上鼓勵珍惜眼前人
大埔宏福苑大火令不少居民經歷生離死別，168個生命離逝，令不少家庭在今日（10日）母親節成為遺憾。母親節前夕，有團體在大埔小白鷺「金鷺湖」舉行慈善晚宴，當中特別邀請一些大埔區受災居民出席。有母女經歷生死，感謝四位消防員的救命之恩；有痛失愛女的媽媽，鼓勵大家珍惜眼前人。
母親節前夕，由「寰宇希望」主辦、義務工作發展局協辦的「愛在金鷺善夜」慈善晚宴於大埔小白鷺「金鷺湖」舉行，籌得22萬港元，將全數捐贈予社區關懷項目。晚宴特別招待60位高齡單親母親，當中最年長的有105歲的馮婆婆，與兒子一同出席慶祝母親節。
慈善晚宴邀請了一些宏福苑災民出席，兩位媽媽上台分享經歷生死的看法。80多歲宏福苑災民冼婆婆與女兒同台，主辦機構引述冼婆婆憶述火場逃生經歷，感恩死裡逃生，並感謝四位消防員的救命之恩。
會上還位一位堅強的媽媽潘太。女災令她失去愛女，潘太感謝教會及身邊朋友協助女兒身後事。
兩位媽媽皆將悲憤化為動力，並鼓勵大家珍惜眼前人，全場感動。
另外，因火災而誕生的義工組織「義能」聯同「守望．同行」在宏福客廳舉辦母親節活動，為在火災喪親友的人提供心靈陪伴與社區關懷。活動期間，團隊向家屬派發鮮花、桃膠雪耳桂圓紅棗糖水及福米，並於客廳播放電影。
義能聯合會會長蔡卓軒表示，母親節是表達感謝與愛的日子，但對於經歷變故的家庭而言，這一天或許充滿複雜的情緒。他表示，真正的關懷不是節日當天的一束花，而是持續的陪伴，讓家屬知道他們並不孤單。
蔡卓軒表示，義能聯合會與撒瑪利亞防止自殺會攜手，正是希望可以結合社區支援與專業心靈關懷，為有需要的人搭建一個溫暖的網絡，讓愛延續，讓心靈有處安放。
活動期間，團隊為居民及家屬準備了三份簡單的心意：一束精美鮮花，為家中帶來一點生機與溫暖；一碗桃膠雪耳桂圓紅棗糖水，讓媽媽們可以與家人分享甜蜜；以及一包福米，為日常添一分踏實的關懷。