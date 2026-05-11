勞工處招聘會｜旺角麥花臣5.12起連辦兩天　逾2700個行業空缺一覽

勞工處明日（12日）起一連兩天在旺角麥花臣場館舉行「行業新里程」招聘會，提供逾2700個不同行業的職位空缺，約95%職位空缺學歷要求為中七或以下，約54%的職位空缺無需相關工作經驗。求職人士可即場遞交職位申請，並有機會即場接受面試。招聘會將於上午11時至下午5時30分舉行，費用全免，每日下午5時截止入場。



勞工處明日（12日）起一連兩天在旺角麥花臣場館舉行「行業新里程」招聘會，提供逾2700個不同行業的職位空缺。（勞工處網頁截圖）

勞工處明日將在旺角麥花臣場館舉行為期兩日的招聘會，共有超過60間機構參加，合共提供逾2700個不同行業的職位空缺，其中超過2500個來自飲食業、零售業、建造業及酒店業。

處方表示，招聘會每日分別約有30間機構於會場設置櫃位，進行即場招聘；職位類別相包括當值工程師、市場發展助理、電工、安全督導員、助理維修主任、行政助理主任、食品品質檢測員、店務主任、廚師、倉務員、調酒師、房務員、賓客服務主任、保安員、清潔員和收銀員等。

5月12日參與機構及空缺：



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5月13日參與機構及空缺：



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是次招聘會提供的空缺中，約79%為全職空缺，大部分月薪介乎1.3萬元至2.4萬。約95%的職位空缺學歷要求為中七或以下，約54%的職位空缺無需相關工作經驗。求職人士可即場遞交職位申請，有機會即場接受面試，亦可在勞工處設於場內的櫃位查詢該處提供的就業服務。