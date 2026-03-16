勞工處4至5月招聘會提供飲食、零售及建造業空缺　將推行業招聘週

勞工處今日（16日）指，將於4月21日及5月12至13日，在旺角麥花臣場館舉辦三場「行業新里程」大型招聘會，提供飲食、零售及建造業職位空缺。處方又指，下月起全港10所就業中心將加強向飲食、零售及建造業提供招聘及就業服務，包括舉辦更多地區行業性專題招聘會和推出行業招聘週，以及加強相關行業的就業諮詢服務。



勞工處指，將於4月21日及5月12至13日，在旺角麥花臣場館舉辦三場「行業新里程」大型招聘會，提供飲食、零售及建造業職位空缺。（梁鵬威攝）

勞工處指，今日推出加強版的行業專題網頁——「飲食、零售及建造業專頁」，為求職人士提供有關行業的最新就業資訊，包括招聘會、職位空缺及招聘情況等資料。求職人士可同時使用「互動就業服務」網站或「iES」流動應用程式，經電郵或「推送提示通知」獲取最新的職位空缺資料。

處方表示，為更有效運用公共資源，位於長沙灣的飲食業和零售業招聘中心，以及位於牛頭角的建造業招聘中心將於四月一日關閉，市民可前往各區就業中心或瀏覽「飲食、零售及建造業專頁」，獲取有關行業的就業資訊及服務。