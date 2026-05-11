葵芳捉亂過馬路5分鐘4人「中招」　位位罰2000元進帳庫房

警方打擊違例過馬路的行動持續，今天（11日）在葵涌廣場與港鐵葵芳站對開捉亂過馬路，是相隔一個月再在上址執法。《香港01》記者下午2時許觀察短短5分鐘，已有4名市民因衝紅燈「中招」，每位定額罰款2000元，估計這次行動令庫房進帳以萬元計。同場加映，食環署在葵芳廣場後面馬路捉亂拋垃圾，一名男子疑將煙頭丟在地上，當場「斷正」罰款3000元。



葵涌廣場與港鐵葵芳站對開馬路人來人往。（潘耀昇攝）

2026年5月11日，至少8名交通警員及交通督導員，部署在葵涌廣場與港鐵葵芳站對開捉亂過馬路行為。（潘耀昇攝）

男子衝紅燈被交通警員帶到一旁。（潘耀昇攝）

葵芳捉亂過馬路5分鐘4人中招 位位罰2000元進帳庫房

去年，有96人死於交通意外，其中52人是行人，較2024年上升24%。警方繼今年三月在葵芳展開打擊行人違法過馬路行為，今天再出動在同一地方捉亂過馬路。下午2時許，《香港01》記者在葵涌廣場與港鐵葵芳站對開葵仁路，目睹至少8名交通警員及交通督導員，部署在一段約2米長的馬路兩邊，監察行人違例過馬路行為。

男子衝紅燈被交通警員帶到一旁登記資料。（潘耀昇攝）

女子衝紅燈被罰款。（潘耀昇攝）

男子衝紅燈被交通警員帶到一旁。（潘耀昇攝）

記者觀察短短5分鐘，已有4名市民因衝紅燈「中招」，中年人為主，每位定額罰款2000元，估計這次行動令庫房進帳以萬元計。有男子疑不滿被罰款，一度與交通警員爭論，最終還是交出證件登記。亦有嬸嬸得知被「斷正」後，狀甚一面無奈，被帶到路旁收告票。附近連接新都會廣場的天橋，一度有十多名市民圍觀。

2026年5月11日，至少8名交通警員及交通督導員，部署在葵涌廣場與港鐵葵芳站對開捉亂過馬路行為。圖為在附近天橋十多名市民圍觀。（潘耀昇攝）

根據《道路交通（交通管制）規例》規定，在交通燈控制的過路處，行人必須遵從交通燈指示，若無合理辯解違反規例者，可處罰款2000元。

2026年5月11日，至少8名交通警員及交通督導員，部署在葵涌廣場與港鐵葵芳站對開捉亂過馬路行為。（潘耀昇攝）

亂過馬路雖屬通常不予記錄的判罪例子，即不留案底，但凡因罪名成立而被判處監禁刑期（包括緩刑），不論有關罪行是否載於「須留紀錄的罪行」列表，該項判罪都將會被記錄在案。

食環署人員在葵涌廣場後面，興芳路與葵富路交界捉人亂拋垃圾，其中一名男子疑將煙頭丟在地上，當場「斷正」罰款。（潘耀昇攝）

同場加映食環署捉亂拋垃圾

同場加映，食環署人員在葵芳廣場後面，興芳路與葵富路交界捉人亂拋垃圾，其中一名男子疑將煙頭丟在地上，當場「斷正」罰款。該男子一面「苦瓜乾」般，問食環署人員「宜家罰幾多錢呀？」他獲回覆「定額罰款三千蚊」後，大嘆了一聲「三千蚊呀......」