去年257宗山泥傾瀉高於平均值　土力處推AI警報系統稱準確度9成

風季將至，因應全球暖化問題，近年極端天氣愈頻也愈烈，去年共257宗由降雨引起的山泥傾瀉事故報告，較近年每年約200宗的平均數高。土力處將於今年全面推行「人工智能山泥傾瀉警告系統」，準確度達9成以上，亦將於柴灣、黃大仙、將軍澳及西營盤推出無人機項目，如遇緊急事故時，無人機可在短時間內直接飛抵現場，展開實時監察及數據收集。



雨季將至，土拓處及土力處今日（11日）簡介沿岸風險應對工作。（董素琛攝）

土力工程處副處長（港島）岑家華（董素琛攝）

去年山泥傾瀉事故約一成屬大型事故

土力工程處指，2025年共有257宗由降雨引起的山泥傾瀉事故報告，高於每年約200宗的近年平均數，當中大型事故佔24宗，較嚴重的為導致大埔新娘潭路及港島醫院道行車線受阻的事故。2025年全年總雨量為2,558.7毫米，較1991年至2020年的平均值2,431.2毫米高出5%。

雨季將至，土拓處及土力處今日（11日）簡介沿岸風險應對工作。（董素琛攝）

雨季將至，土力處計劃於今年全面推行「人工智能山泥傾瀉警告系統」，估算山泥傾瀉數目的準確度高達九成以上，較僅考慮雨量及斜波種類的現有系統，準確度提升逾兩成。

AI系統涵蓋8項參數 每年個案也可讓AI「學習」更易辨別特別情況

土力工程處副處長（港島）岑家華表示，AI系統涵蓋8項參數，但現有系統則只考慮兩項，對AI系統有信心。他指，近年極端天氣頻繁，處方能將每一年山泥傾瀉及下雨的情況用以訓練模型，讓人工智能「學習」，讓其易於辨別特別情況。

土力處推出跨部門無人機聯控管理平台「智翱（SmartAERO）」，透過定點及流動無人機機組成網絡，能夠讓程操控及同時調度多部無人機。（董素琛攝）

土力處推出跨部門無人機聯控管理平台「智翱（SmartAERO）」，並透過低空經濟「監管沙盒X」申請成為「多場景／多用戶共享平台」的試點項目。該系統透過定點及流動無人機機組成網絡，能夠讓程操控及同時調度多部無人機。當發生緊急事故時，無人機可在短時間內直接飛抵現場，展開實時監察及數據收集。 處方今年選定柴灣、黃大仙、將軍澳及西營盤，四個曾於暴雨期間出現水浸的地區為試點，試行項目。