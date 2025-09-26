樺加沙追風．有片︱帶6歲及4歲男童堅尼地城觀浪　父親及印傭被捕

日前超強船風「樺加沙」襲港，天文台於周三（24日）一度發出歷來第二長時間的十號颶風信號。警方繼昨日（25日）拘捕兩名帶男童往海怡半島觀浪的外籍女子後，今日（26日）再以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」，拘捕一名46歲男子及一名33歲印傭。



警方今晚交代案情時指，被捕本地男子為兩名男童的父親，他帶兩名年僅6歲和4歲的兒子到堅尼地城觀浪，印傭亦一同隨行。兩名男童幸無受傷，至於涉事家庭的母親是否知情，仍有待警方調查。



超強颱風樺加沙襲港期間，涉案兩男女帶同兩名小童在堅尼地城海邊觀浪，旁邊激流環繞，畫面相當危險。（Facebook群組「西環變幻時」）

西區警區總督察（刑事）張蔚珊表示，警方留意到周三網上社交媒體流傳一段短片，見到兩名成人帶同兩名男童，到港島西區堅彌地城新海傍近加多近街交界岸邊觀浪。當時海有湧浪，海水已經開始沖上行人路，惟兩名成人仍然帶同兩名小童逗留拍照，險象環生，情況可能對兒童造成嚴重傷害，甚至危及生命。

警方十分重視案件，隨即追查大量閉路電視片段，鎖定兩名涉案成人身份，西區刑事部探員今午在西區一住宅單位，拘捕男童的46歲父親及該家庭的33歲印傭。警方亦在該單位尋獲案中兩名分別4歲和6歲的男童，經初步檢查，兩人均沒有受傷。

一名男子於9月24日10號風球生效期間，聯同外傭帶同兩名兒子，到堅尼地城海邊觀浪，警方經調查後拘捕男子與外傭，西區警區總督察（刑事）張蔚珊交代案情。（陳浩然攝）

翻查資料，周三當日有網民在社交平台上載影片和照片，顯示一對男女帶同兩名小童，在堅尼地城海邊觀浪；旁邊亦有其他人在場。雖然他們站在鐵絲網後，但大量海水湧上岸旁邊，各人被激流環繞，場面驚險。

超強颱風樺加沙襲港期間，有人帶同小童在堅尼地城海邊觀浪，旁邊激流環繞，畫面相當危險。（Facebook群組「西環變幻時」）

有網民斥觀浪者離譜，「啲人仲唔識個死字點寫」、「水都湧上來，都仲要出去……真係……」、「咪叫咗唔好再去追風睇浪囉！出事真係連累救援人員！」、「人類總是重複犯錯」。

▼樺加沙追風．海怡半島兩女帶男童觀浪▼



警方昨日已拘捕兩名於周三10號風球期間，帶同8歲男童到海怡半島海邊觀浪的女子，她們分別為33歲斯里蘭卡籍和36歲印度籍，其中一人是男童的母親，另一人是母親的朋友，兩人均持有香港身份證，涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」。她們均已獲准保釋候查，須於10月下旬向警方報到。案中男童手腳有明顯擦傷，被送到瑪麗醫院檢查，之後轉送東區醫院治理。

突然湧起數米高巨浪沖上岸，2女子與小童走避不及被巨浪淹沒，現場傳出驚呼聲。（Threads@allaboutmoney_hk）

▼樺加沙追風．屯門黃金泳灘男子游泳▼



另外，10號風球生效期間，一名男子在屯門黃金泳灘游泳，驚動警員到場驅趕。警方經進一步調查後，今日向法庭申請傳票檢控該名54歲姓戴男子，他涉嫌違犯《公眾衞生及市政條例》之下的《泳灘規例》（第132章，附屬法例E）。

9月24日十號颶風信號生效期間，一名男子在屯門黃金泳灘游泳，警員著令他停止有關行為，離開現場。（讀者提供）

警方強調，政府在超強颱風「樺加沙」襲港前，已透過不同媒介，多次勸喻市民在惡劣天氣下，切勿追風逐浪。然而，部分市民無視勸告，令自身及他人身處險境。在是次事件中，更有家長明知危險仍罔顧兒童安全，行為不負責任，其行為可觸犯香港法例第212章《侵害人身罪條例》，對所看管兒童或少年人虐待或忽略，即屬違法，違者一經定罪，最高可處監禁10年。

警方亦強烈譴責在極端天氣下，帶同年幼兒童前往岸邊的不負責任行為，在強風及巨浪下，成人未必能抵禦風浪衝擊，更難以保護同行兒童，嚴重危害其安全。

警方重申，極端天氣期間，本港環境瞬息萬變，強風巨浪、雜物飛墜或洪水暴發等情況均可能瞬間引發嚴重意外。家長或監護人必須以兒童的安全同埋福祉為重，絕不應為追求刺激而漠視潛在危險。警方對任何危及兒童健康和安全的行為，均採取「零容忍」態度，會全力調查並依法處理所有涉及兒童安全的案件，確保兒童受到應有保護。警方亦將繼續同相關部門緊密合作，致力維護公眾安全。

▼ 樺加沙襲港期間多處有人觀浪 ▼

