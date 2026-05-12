宏福苑｜大維修集資餘額1.27億　首輪退款最早可於6月中旬派發

大埔宏福苑大火至今發生接近半年，由政府委任為宏福苑業主立案法團管理人的合安管理有限公司，在今日（12日）及20日舉行兩場內容相同、為時兩小時的業主簡介會。宏福苑大維修涉款3億元，據悉合安在會上公布，維修集資基金餘額為1.27億元，會退款給業主，首輪退款最早可於6月中旬派發。



宏福苑大火至今發生接近半年。（資料圖片）

▼2025年12月1日 大埔宏福苑大廈火災後單位情況▼



+ 2

據了解，合安管理有限公司物業服務總監陳偉光表示，這個簡介會不是業主大會，而是公布工作安排。簡介會設有答問環節，如未能解答居民所有問題，會透過熱線回應。

保險有效期至年底 保險公司待政府完成調查才能確認賠償

據了解，中國太平（香港）有限公司承保涉宏福苑樓宇及維修工程5款公眾保險，現時屋苑的保險合約，仍然有效至2026年12月31日。不過，由於需待獨立委員會及政府部門完成調查，因此保險公司未能確認保單責任及賠償。

合安已派發市建局樓宇更新大行動的資助支票，截至今年4月，已派發1,604張支票予合資格業主；餘下127張票，當中71張涉申請人離世、43張因收款人從未就大維修作出供款，已退回市建局處理，餘下13張支票枱頭有誤。

大維修集資基金餘額為1.27億 另已找數3151萬

宏福苑大維修涉款3億元，據悉合安在會上公布，有15期工程費已找數，計及3,151萬元履約保證金，目前大維修集資基金餘額為1.27億元；相差的款項並未收齊。

有8份合約已中止，包括管理合約、閉路電視及保安系統合約等；另有8份合約正在處理。合安已簽訂新合約，涉及宏志閣3部升降機保養合約，為時3個月。

▼3月27日 政府展示宏福苑部分單位災後內部情況▼



+ 16

87戶從未夾錢或供一兩期 要補交6000至8萬

大部分居民都可獲退款。據悉合安在會上披露，有102戶供了六期大維修集資基金、1,766戶供了五期、15戶只供到四期、14戶只供了三期。供了三至六期基金的業戶，都可以獲退款1.5萬元至9.8萬元。

不過，有87戶欠供款，當中20戶只供了一期、10戶只供兩期，更有57戶從未付款，他們需向屋苑補交約6,000元至8萬元。

▼4月22日 宏新閣居民分批回家執拾物品▼



+ 18

最快6月中旬派支票 包括單一業主、遺囑執行人、分權共有人

首輪退款最早可於6月中旬派發，涉唯一擁有人、遺囑執行人、分權共有人。至於聯權擁有的「長命契」，由於需要各聯名業主授權其中一名業主代領，所以最早6月上旬開始處理申請。