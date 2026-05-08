宏福苑管理人合安：逾千戶已報名簡介會　關愛隊會協助有困難業主

宏福苑管理人合安管理有限公司將於本月12日及20日舉行兩場網上簡介會，交代法團的財政狀況等。不過，有部份居民對相關安排出現不同聲音，例如憂慮是否有足夠名額；使用通訊軟件zoom進行簡介會，部份人或會有技術困難等。



合安今日（8日）在網站公布，兩場業主簡介會有充足名額供所有業戶出席，目前爲止已有過千名業戶報名參加。合安又指，收到個別業主表示遇到技術上的困難，相關業主已接受轉介，關愛隊會提供適切協助。



宏福苑火災，有業主早前聯署要求合安召開業主大會，解答屋苑保險賠償、大維修剩餘款項等問題。（廖雁雄攝）

合安透過網站指，兩場業主簡介會有充足名額供所有業戶出席，目前爲止，已經收到超過1,000名業戶報名參加。有關網上簡介會的會議資料，合安會在簡介會前透過短訊發送至業戶的註冊電話號碼。

合安又指，收到個別業主表示遇到技術上的困難，相關業主已接受轉介，關愛隊會提供適切協助。若其他業主需要協助，可以聯絡「一戶一社工」或透過網站與合安聯絡 ，民政事務總署會安排各區的關愛隊提供協助。