宏福苑管理人合安：逾千戶已報名簡介會 關愛隊會協助有困難業主
撰文：林遠航
出版：更新：
宏福苑管理人合安管理有限公司將於本月12日及20日舉行兩場網上簡介會，交代法團的財政狀況等。不過，有部份居民對相關安排出現不同聲音，例如憂慮是否有足夠名額；使用通訊軟件zoom進行簡介會，部份人或會有技術困難等。
合安今日（8日）在網站公布，兩場業主簡介會有充足名額供所有業戶出席，目前爲止已有過千名業戶報名參加。合安又指，收到個別業主表示遇到技術上的困難，相關業主已接受轉介，關愛隊會提供適切協助。
合安透過網站指，兩場業主簡介會有充足名額供所有業戶出席，目前爲止，已經收到超過1,000名業戶報名參加。有關網上簡介會的會議資料，合安會在簡介會前透過短訊發送至業戶的註冊電話號碼。
合安又指，收到個別業主表示遇到技術上的困難，相關業主已接受轉介，關愛隊會提供適切協助。若其他業主需要協助，可以聯絡「一戶一社工」或透過網站與合安聯絡 ，民政事務總署會安排各區的關愛隊提供協助。
宏福苑｜管理人辦網上簡介會 居民批不合理 促按例召開業主大會宏福苑｜管理人合安5.12、5.20辦網上簡介會 交代法團財政狀況等宏福苑｜12.45%業主聯署要求開特別業主大會 促政府公開勘查報告宏福苑上樓｜居民促管理公司召開業主大會 冀有清晰資訊決定路向宏福苑｜合安覆聯署發起人暫不安排開業主大會：資料未符法定要求宏福苑｜麥美娟︰前管理公司文件欠妥 合安接收80多萬份需時核對宏福苑｜合安5月上旬辦業戶簡介會 不與返單位執拾或聽證會撞期宏福苑｜麥美娟：合安正審視80萬份文件 簡介會避聽證會及上樓日