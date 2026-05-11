宏福苑網上簡介會明晚辦首場　合安稱已向所有登記者發送確認短訊

宏福苑業主立案法團的管理人合安管理有限公司將於明晚（12日）及本月20日舉行兩場業主簡介會，以網上形式進行。合安今（11日）指，合安已向所有已登記出席明晚簡介會的參加者發送確認短訊（SMS），並指如未收到，該盡快致電 2599 7525（星期一至六，上午10時至晚上7時）或電郵至 enquiry@WFCAdmin.com.hk 查詢。謝謝。合安指，如業戶未能參與5月12日的簡介會，可繼續在網站登記參與5月20日的第二次簡介會。在簡介會後，簡報將會上傳至網站的業主版面。



大埔宏福苑去年11月26日發生五級大火，造成168人死亡。（資料圖片／夏家朗攝）

合安在網頁指，為加強網絡安全，簡介會已採用優化安排，每位參加者將獲發專屬Zoom連結及登入資料。（合安管理有限公司網頁截圖）

合安早前在網頁指，為加強網絡安全，簡介會已採用優化安排，每位參加者將透過短訊獲發專屬Zoom連結及登入資料。因此，確認短訊發送時間將有所調整，最遲將於簡介會前一日收到短訊。

合安提醒參加者，每個Zoom連結及帳戶均為個人專用，並只限一部裝置登入。如業戶希望多於一位業主或代表同時出席，需盡快為每位參與者分別重新登記，以獲發獨立連結。