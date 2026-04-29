宏福苑｜宏志閣必要修復工程料需逾3000萬元　需時至少9個月

大埔宏福苑發生五級大火後，政府解散時任業主立案法團管理委員會，委任「合安管理有限公司」為委任管理人。合安今日（29日）表示，據初步估算，未受大火波及的宏志閣（H座）需進行的必要修復工作，總費用至少超過3,000萬元，預計工程需時至少9個月。合安將於5月上旬舉行簡介會，向居民解說各項工程的內容。



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宏福苑H座宏志閣（左一）沒有受到大火波及，合安初步估算，其需進行的必要修復工作，總費用至少超過3,000萬元。（資料圖片／夏家朗攝）

約三分二外牆尚未進行防水及鋪設紙皮石工程 存滲水風險

宏福苑委任管理人合安管理有限公司今日在網站公布宏志閣需進行的必要修復工作細節。合安表示，早前已委聘合資格承辦商及專業人士視察宏志閣，評估公共設施的狀況，並制定所需修葺範圍。

就修復外牆，合安表示，上一輪大維修未完成的外牆部分，當中約三分二尚未進行防水及鋪設紙皮石工程。隨著雨季來臨，該部分存在滲水風險及安全隱患，需另行搭棚或使用吊船處理。至於已完成約三分一的外牆工程是否需要重做，仍有待進一步評估。

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另需更換符合安全標準窗戶、以及檢查公用喉管等

合安又說，宏志閣各項基礎設施亦需進行修復，包括消防及相關供水系統、將防火逃生通道的木窗，更換為符合安全標準的窗戶、維修公共天線系統以恢復電視接收、清洗食水及鹹水缸，以及檢查公用喉管等。

合安說，鑑於宏福苑整體環境較以往有明顯變化，為符合消防規例並確保居民安全出入，需修建緊急車輛通道及有蓋行人通道。相關工程可能涉及私人土地業權，或需額外時間處理。

根據初步估算，上述工程總費用至少超過3,000萬元，預計工程需時至少九個月。合安將於五月上旬舉行簡介會，屆時會解說各項工程的內容。

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政府昨日（28日）公布，因應收集到大埔宏福苑宏志閣業主對加入長遠居住安排方案的意見初步顯示高度共識，故此若該座四分之三（75%）或以上業主在6月30日或之前簽署「接受收購建議信件」，確認將其業權售予政府的意向，現時適用於宏福苑A至G座的長遠居住安排方案，亦將會開放予宏志閣。