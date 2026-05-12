宏福苑｜管理公司開簡介會　業主問召開業主大會、重開受損升降機

由政府委任為宏福苑業主立案法團管理人的華懋集團合安管理有限公司，今晚（12日）舉行首場業主簡介會。據了解，會上有多名居民關心為何不開業主大會，大維修為何沒法全數取回已繳付的費用，及合安可否收集居民意見，向政府反映。



合安回覆稱，簡介會非取代業主大會，而是回應合安工作進度，尤其是要先交代工作進度，大維修基金和按金退款安排。至於召開業主大會，合安指過往業主大會曾出現授權票等爭議，所以要尋求法律意見，包括如何核實業主簽名的真確性、核實會議通告。



其中七座大廈被大火波及的大廈，升降機無法運作，有居民問及可否復修。合安指電力供應受到破壞，升降機電路受大火高溫和救火的水損毀，有不確定風險，為確保安全，不可重開升降機使用。



被政府委任為宏福苑業主立案法團管理人的合安，舉行兩場業主簡介會。（資料圖片）

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業主簡介會在網上舉行，居民要問問題，要經二維碼上載，再由合安工作人員讀出；居民亦可於Zoom「舉手」，再直接讀出問題。會上疑有居民沒法開咪，沒法問問題。

一、業主大會：何不開業主大會？簡介會可取代業主大會

據悉，會上有不少居民關注會否開業主大會。合安管理有限公司物業服務總監陳偉光稱，簡介會非取代業主大會，而是回應合安工作進度，尤其是要先交代工作進度，大維修基金和按金退款安排。

較早前有247戶、即12.45%大埔宏福苑業主，在4月29日向合安遞交實體書面聯署，要求根據《建築物管理條例》召開業主特別大會。依照《建築物管理條例》規定，在接獲聯署後14日內發出會議通告，即於今年5月13日或之前要發出會議通知。但合安至今仍未有通知。

陳偉光稱，過往業主大會曾出現授權票等爭議，有業主的授權票、出席人數備受關注，合安明白程序要準確，保障業戶權益，所以要尋求法律意見，包括如何核實業主簽名的真確性、核實會議通告。考慮此情況，合安對程序公正及文件真確性的重要。

他表示明白業主想召開業主大會，就部分業主聯署開會一事，正尋法律意見，確保合規、合情地保障全體業主利益。

二、保險：間屋燒到無晒，幾時會賠錢？

中國大平保險（香港）有限公司代表劉小姐回覆稱，屋苑保險有全險，另有4項責任險。財產全險，在責任確立前提下，要承保大廈結構、公共設施、公共位置、公共空間、大廈保險官理處設備、消防系統、升降機； 發展商交樓時的原有裝備及設備。

宏福苑有4份責任保，承保第三方責任，要向第三方索償。至於屋內設備，不受財產全檢保障。屋內後期裝修、傢俬，通常是家居保的範圍，如業戶有買家居保便可提出第三方索償。

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三、被大火波及的七座大廈，有沒機會復修升降機讓長者可上樓？

合安管理有陳偉光表示，該七座大廈的機電設備都損毀，電力供應受到很大破壞；升降機電路受大火高溫和救火的水損毀，有不確定風險。為確保所有人，即居民及工作人員的安全，不可重開升降機使用。

四、大維修每戶要繳交約15萬，為何沒法全數取回？

有居民提問時稱，大維修「害死了人」，為何沒法全數取回款項？合安指在大火前，大維修已展開一段時間，部份基金已分期支付承辦商。3億元大維修基金中，1.8億萬支付予承辦商。餘下的基金連同履約保證金1.27億元，會全數退回各單位業主。如果沒有供款，自然得不到退款。

五、管理費和大維修退款是否一次過，還是分階段？分階段？

陳偉光表示， 管理費的安排較複雜，合約有待理順，稍後才能確認，盼業戶理解。

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六、合安何不收集居民意見，助向政府反映？

有居民提問時稱，不少居民都不滿政府方案，想要真正一換一單位；合安應收集居民意見，「畀我哋投票自己決定」。

陳偉光答道，長遠居住方案涉及各單位私人業權，由各業主自行考慮和選擇。法團難以替代幫每一戶業主作出決定，相關安排沒有約束力，如由合安代表法團與政府為個別業主訂方案，這並非適合做法。他亦指，法團也不能幫業主作出決定，同樣沒有約束力。

七、市民捐款去了哪裡？合安有否從中收管理費？

陳偉光說，善款非由合安控制，無權處理。他稱「1蚊都無收」，為宏志閣核數，都是龔如心慈善基金支付。

（合安管理有限公司為龔如心華懋集團旗下物業管理公司，按龔如心遺願，華懋集團致力於慈善事業。)