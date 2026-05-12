宏福苑｜居民質疑簡介會問答環節太短　關注售業權後保險賠償

由政府委任為宏福苑業主立案法團管理人的合安管理有限公司，周二（12日）舉行首場業主簡介會。有居民在簡介會舉手提問，但未獲選中，質疑問答環節太短。他們說多個疑問仍未釐清，關注倘日後業主向政府售賣業權，是否不能取得保險賠償等，又質疑簡介會無提及火險，「這20億應該歸哪裏？」



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《香港01》訪問三戶居民，有兩戶都未獲選中答問題。宏泰閣居民任先生及其母親參與簡介會，惟未獲選中解答問題。二人認為合安未有詳盡解答疑問，並引述合安稱保險賠償須待調查完成後才能確認，他們質疑倘日後業主向政府售賣業權，業主是否不能取得保險賠償？他們又說，剛才簡介提到五款公眾保險，惟無提及上限為20億元的火險，「這20億應該歸哪裏？」

宏昌閣居民張女士想問，合安否提供一份由獨立第三方處理的驗樓報告，好讓更多居民了解樓宇狀況，再作賣業權的決定，惟她在簡介會提問失敗。張女士說：「(zoom）舉手舉了兩小時都石沉大海」，認為合安有挑選過問題。

成功問問題的何女士，則稱簡介會期間，不少街坊在WhatsApp群組中反映問不到問題。

宏盛閣居民何女士。（陳萃屏攝）

較早前有247戶、即12.45%大埔宏福苑業主，在4月29日向合安遞交實體書面聯署，要求合安根據《建築物管理條例》召開業主大會。宏昌閣居民張女士及宏盛閣居民何女士，本來期望業主簡介會能解答業主大會何時重開，惟希望落空。

張女士有份聯署，不過過去14日，沒人致電她核實身份。張女士對於合安稱無法核實業主的身份，因此未能召開業主大會，「200多個簽名，咪打來逐個核實，合安從未冇打過電話核實。」

宏盛閣居民何女士認為合安對於召開業主大會的態度「拖延」。據悉，有居民在問答環節問到，能否收集居民意見，例如投票意向等，再助居民向政府反映，合安回覆沒法反映。

宏盛閣居民何女士只想知道，業主大會何時會召開，希望恆安能夠盡快處理核實程序。

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合安在簡介會尾聲稱，如有疑問可致電熱線查詢，惟何女士稱昨日屢就簡介會事宜致電合安，但電話未能接通。

他們批評，簡介會在網上舉行，未能惠及不諳科技的長者。他們又說，合安作為宏福苑的管理人、代表，應督促政府交出驗樓報告，因早前聽證會披露宏建閣只有一個單位受嚴重損毀，「到底是否危樓？合安應與政府討論。」

他們指，至今尚有多個疑問有待釐清，包括政府為何以善款收購業權，「政府之前收地都用公帑，為何今次用別人捐出的善款收購？這筆錢是全世界捐給宏福苑居民，現在用非公帑收購，似乎不公平。」他們指，合安理應明白該說法，惟至今「好像沒有人出聲講、沒人敢說這筆錢應該是宏福苑的災民。」