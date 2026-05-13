燃油費｜香港快運往日韓等航線5.16起減至$339　港航同價5.18生效

香港快運宣布，本月16日起下調燃油附加費，除往內地航線維持165元不變外，其他航段將由389元降至339元。香港航空較早前則宣布，本月18日起下調多條航線的燃油附加費，本港前往內地的航班，燃油附加費下調至190元；前往日韓、星馬泰等東亞和東南亞國家，下調至339元。



香港航空香港快運相繼宣布，分別於本月18日起及本月16日起下調多條航線的燃油附加費，本港前往日韓等地，都下調50元至339元。（葉志明攝）

香港快運宣布最新燃油附加費，本月16日起生效。（香港快運網頁截圖）

香港快運宣布最新燃油附加費。由香港出發往中國內地地航線維持165元不變，往其他地區則由389元調降至339元。至於回港航班，由中日韓三地出發的附加費維持不變；由泰國、越南、菲律賓、馬來西亞出發則有所下調。

香港航空宣布最新燃油附加費，本月18日起生效。（香港航空網頁截圖）

香港航空較早前則宣布，本月18日起下調多條航線的燃油附加費。本港前往內地的航班，燃油附加費減100元，即下調至190元；前往日韓、星馬泰等東亞和東南亞國家及北馬裡亞納群島減50元，即下調至339元。

至於回港航班，由內地出發，附加費下調100元人民幣至150元人民幣，日韓出發的附加費則維持不變，分別為1.4萬日圓和10.64萬韓圜。台灣返港航班燃油附加費下調至43.3美元，折合約339港元，即減了6.4美元。