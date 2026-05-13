燃油費｜香港快運往日韓等航線5.16起減至$339 港航同價5.18生效
撰文：林遠航
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香港快運宣布，本月16日起下調燃油附加費，除往內地航線維持165元不變外，其他航段將由389元降至339元。香港航空較早前則宣布，本月18日起下調多條航線的燃油附加費，本港前往內地的航班，燃油附加費下調至190元；前往日韓、星馬泰等東亞和東南亞國家，下調至339元。
香港快運宣布最新燃油附加費。由香港出發往中國內地地航線維持165元不變，往其他地區則由389元調降至339元。至於回港航班，由中日韓三地出發的附加費維持不變；由泰國、越南、菲律賓、馬來西亞出發則有所下調。
香港航空較早前則宣布，本月18日起下調多條航線的燃油附加費。本港前往內地的航班，燃油附加費減100元，即下調至190元；前往日韓、星馬泰等東亞和東南亞國家及北馬裡亞納群島減50元，即下調至339元。
至於回港航班，由內地出發，附加費下調100元人民幣至150元人民幣，日韓出發的附加費則維持不變，分別為1.4萬日圓和10.64萬韓圜。台灣返港航班燃油附加費下調至43.3美元，折合約339港元，即減了6.4美元。
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