報道指機管局接管新世界11 SKIES項目70%控制權　涉零售餐飲空間

《南華早報》今日（13日）引述消息指，機場管理局已接管新世界發展旗下的「11 SKIES」項目的70%控制權。報道引述多個消息，均指機管局已接管了266萬平方呎的零售和餐飲空間，佔整個項目的70%；但目前尚未知道機管局會否接管餘下57萬平方呎的娛樂空間及辦公室。《香港01》正向機管局查詢。



11 SKIES。（資料圖片／歐陽德浩攝）

11 SKIES位於香港國際機場航天城，設有三幢甲級寫字樓，同時設有一站式零售飲食娛樂商業區，為全港最大的室內娛樂區。新世界發展前行政總裁兼K11創始人鄭志剛曾表示，11 SKIES嶄新地全面結合零售、餐飲、娛樂，以至醫養和財富管理等產業於一個完善的生態圈，為香港、大灣區其他城市及全球人士，帶來獨一無二的創新體驗。

▼2025年11 SKIES情況▼



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不過，《彭博》去年6月報道，11 SKIES的出租率僅約40%。對11 SKIES的巨額投資一度是導致新世界債務危機的部分原因。新世界其後尋求出售11 SKIES，有報道機管局曾與新世界洽商，促使項目回到正軌；又指出機管局曾考慮尋找新的合作伙伴，以承擔及完成項目的工作。

《南華早報》今日報道，新世界已向一些準備在11 SKIES開業的商戶收取訂金，但所有在11 SKIES工作的新世界員工，已悉數離職或轉到新世界其他單位工作。

報道引述消息指，當局考慮過不同方案以吸納11 SKIES，提出過的用途包括舉辦慶祝粵語電影黃金時期的長期展覽、本地及內地學生的海外考試場地，及作為本地藝術團體的駐地。而有23年歷史、最近失去葵青劇場駐場演出權的本地劇團「風車草劇團」，負責人最近到訪11 SKIES劇場進行場地考察。