新世界稱無計劃進一步換債及供股與配股　對11 SKIES傳聞不評論

新世界（0017）公布截至去年12月底止中期業績，股東應佔虧損為37.3億元，較上一個財政年度同期虧損幅度收窄；核心經營溢利為36.36億元，按年跌17.7%，不派息。



公司指出，期內收入減少50%至83.91%，主要是受到建築收入減少，及內地物業交付減少。毛利下跌25%至50.38億元。公司又指出，期內錄得投資物業公允值虧損為11億元，發展物業減值21億元，其他減值6億元。

被問及公司何時可以轉虧為盈時，行政總裁黃少媚指出，地產發展屬長周期行業，策略成效要較長時間才體現，但強調公司在營運上會穩中求進，向好方面發展。若撇除前述的項目撥備，期內是錄得盈利。

無計劃供股及配股

截至去年12月底，淨負債比率為59.7%，較去年6月底提高1.6個百分點。總債務降低17億元至1,443億元，淨債務則為1,227億元。

在去年11月，新世界宣布交換永續債計劃，最終美元永續債及美元債本金，分別減少了87億元及4億元。被問及減債計劃時，執行董事﹑首席財務總監兼聯席公司秘書劉富强指出，暫時未有計劃再進行債務交換，目標是加快銷售，降低總債務，目前未有新的債務結構重組（LME）計劃。因應現有財務情況，集團會繼續停派股息及原有永續債息，至於經債務交換而發行的新永續債，會按條款向持有人分派。

至於會否有供股及配股計劃，黃少媚指出目前並無相關計劃。

另一方面，早前有報道指出，新世界位於機場的商場項目11 SKIES出現品牌退租情況，以及機管局有意將項目交予其他發展商接手。黃少媚指出公司不會對傳聞進行評論，又表示一直與機管局進行磋商，現無其他消息披露。

運輸及物流局局長陳美寶今日（27日）在《財政預算案》政策局記者會上被問到如何處理11 SKIES的問題指，機管局與發展商有合作協議，當局會密切留意雙方如何妥善處理。

財年下半年在港推售1300伙

此外公司指出，在財政年度下半年會在香港推出多個新項目，涉及1,300伙，連同內地即將推出的項目深圳新世界188號，有信心可以完成全年270億元合約銷售目標。

公司表示會積極支持北都發展，又表示位於粉嶺馬適路項目，最快會在2027年財政年度推售。