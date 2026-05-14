爾冬陞團隊等4作品串流平台計劃獲勝　最高有570萬資助試拍覓投資

電影發展基金協助電影行業拍攝影集及進入串流平台的「串流平台內容開發計劃」（計劃），今日（14日）公布4支最終優勝團隊，當中包括由爾冬陞監製的《九龍大酒店》，另外3個團隊分別為《巴士光年》、《深夜女子搬家公司》及《菲常特工俱樂部》。電影發展局指，4支優勝團隊連同劇本開發費及影集製作費，分別可獲得最多570萬元資助。



電影發展局今（14日）公布，「串流平台內容開發計劃」已選出4支最終優勝團隊，包括爾冬陞監製的《九龍大酒店》。（資料圖片 / 葉志明攝）

《九龍大酒店》、《巴士光年》等4作品成優勝作品

電影發展局今（14日）公布，電影發展基金下的「串流平台內容開發計劃」已選出4支最終優勝團隊，每隊將各獲得最高450萬元製作其串流平台影集之試拍集。4部優勝作品分別為《九龍大酒店》、《巴士光年》、《深夜女子搬家公司》及《菲常特工俱樂部》。

4部優勝作品分別為《九龍大酒店》、《巴士光年》、《深夜女子搬家公司》及《菲常特工俱樂部》。（政府文件截圖）

電影發展局主席王英偉：相信作品將可得到各大平台青睞

香港電影發展局主席王英偉博士說，很高興見到計劃下開發的10個作品，均充分展現本地電影人在跨影視、跨平台內容開發上的多元性及國際視野。當中經過一輪激烈競爭中勝出的4個優勝作品，更是商業與藝術兼備，相信這些作品將可得到各大平台的青睞，獲得後續的投資機會。

資助計劃的目的是為於電影發展新時代培育開發串流平台作品的跨影視創作團隊，並通過創作優質的串流平台作品，促進電影行業進入新的發行市場。

計劃以比賽形式邀請參賽團隊開發串流平台影集內容，一共接獲超過50份合資格申請。當中選出的十個入圍作品均可獲得每個60至120萬元劇本開發費，編寫完整的製作計劃書及12集完整劇本。連同劇本開發費，每支最終優勝團隊最高可獲奬金共570萬元。優勝團隊可自行向串流平台或投資方尋求資金，完成整輯作品。