國泰航空6.1起提前至起飛前15分鐘關閘、早5分鐘登機：助準時起飛

國泰航空今日（14日）宣布，由下月1日起，所有國泰航空航班的登機閘口將於航班起飛前15分鐘關閉，同日起，國泰所有由香港國際機場出發的航班亦將提早5分鐘開始登機。



國泰指，在制定上述安排時已充分聆聽乘客及團隊成員意見，明白乘客重視輕鬆順暢的登機體驗，希望在起飛前有更多時間安頓及放鬆身心，透過提早登機，能提供更佳體驗，同時更有效處理最後準備工作，確保航班準時出發。



國泰航空5月14日宣布，由2026年6月月1日起，所有國泰航空航班的登機閘口將於航班起飛前15分鐘關閉。同日起，所有由香港國際機場出發的航班亦將提早5分鐘開始登機。（資料圖片）

所有國泰航班的登機閘口將於起飛前15分鐘關閉 較現時提早5分鐘

國泰指6月1日起，所有國泰航空航班的登機閘口將於起飛前15分鐘關閉，較現行提早5分鐘，同日起，所有於香港國際機場出發的國泰航班亦將提前5分鐘開始登機。

國泰：航班延誤其中一個原因是有乘客較晚到達登機閘口

國泰表示，航班的準時表現一直是顧客十分重視因素，航班出發延誤的其中一個原因，是有乘客較晚到達登機閘口或未有現身。基於航空安全規定，必須將相關乘客的寄艙行李從飛機貨艙卸下，這個程序或會導致航班延誤，並影響其他已準時到達登機閘口的乘客。

國泰指，制定上述安排時，已充分聆聽顧客及團隊成員的意見，透過提早登機能提供更佳體驗，同時更有效處理最後準備工作，確保航班準時出發。

國泰鼓勵所有乘客查看登機證上的閘口號碼、登機組別及登機時間，準時抵達閘口並按照指定組別登機，將有助確保登機過程順暢、航班準時出發。