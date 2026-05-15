女教師涉迪士尼偷3千元貨品　稱聽自殺講座後好驚　裁罪名不成立

患抑鬱症的小學女教師，聲稱在校聽到師生自殺議題講座後「好驚好驚」，到迪士尼散心時，涉偷逾3千元貨品，被控一項盜竊罪。她否認指控，案件今（6日）在西九龍法院裁決，裁判官黃士翔相信女老師有可能受抑鬱症影響專注力，沒為意自己的行為，裁定她盜竊罪不成立，並下令將涉案物品歸還迪士尼。



女被告吳泳儀（46歲，教師）被控一項盜竊罪，指她於2025年3月21日，在香港迪士尼樂園美國小鎮大街百貨店偷竊1個購物袋、3個鎖匙扣、2個透明塑膠套、1條徽章帶、1個腰包、1個卡片套、1個黑色袋、2頂帽、1個環保袋、1件衫、1件衛衣及1個斜孭袋，總值3553元。

女教師吳泳儀(右)被裁定盜竊罪不成立。(陳曉欣攝)

信被告或受藥物的副作用影響

黃官裁決時指，被告確有挪佔財產，但法庭仍須考慮其意圖。黃官接受被告方的專家證供，相信被告服藥後未能完全控制病情，加上受藥物副作用影響，被告當天面對突發事件，壓力很大。

不能肯定被告在望職員

對於樂園保安稱，被告曾左望右望，並留意職員，黃官認為保安不能肯定被告是望職員，亦不接納保安說被告用外套遮蓋貨品。

被告會面上並無承認盜竊

黃官指，被告在學校可以正常教書，即使她受查時能夠正常對答，也不代表她沒受抑鬱症影響，正如她在進行錄影會面時有哭泣。被告在會面中也沒承認盜竊，只說物品不屬於她。

不能肯定價錢牌都屬涉案貨品

就被告疑在廁所搣走貨物價錢牌，黃官指無證據所有貨物都有價錢牌，在16件貨物中只有2件有牌，惟保安只是道聽途說，不能肯定在垃圾桶找到的價錢牌屬於涉案貨品。

信被告當天受很大打擊

黃官指，被告當天確實突然收到很大打擊，接受她的專注力很可能受病情影響，沒為意自己的行為，基於疑點利益歸於被告，裁定被告盜竊罪不成立，涉案16件貨品歸還迪士尼。

保安員見被告拿走貨品無付款

案情指迪士尼的保安員當日有見被告把物品放入環保袋，沒有付錢便離開，被告之後到了女廁，她離開廁所後，保安在廁所的垃圾桶內發現被撕下的價錢牌，便把被告截停及報警。

被告稱聽師生自殺議題講座後好驚好驚

被告在與警方的會面錄影時稱，當日在學校聽了一個關於師生自殺議題的講座，她聽後感到「好驚好驚」，當日下午即約見臨床心理學家，但見時間尚早，故先去迪士尼散心，不知不覺行入店舖。她在店內看中物品想買，但怕塞車遲到，就走出店舖，又稱以為自己已付款。

哭稱好想繼續做老師

被告又稱，因她之前曾在學校處理學生企跳事件，事後要看精神科，並確診抑鬱症，每日早晚要服鎮靜劑，持續有輕生念頭。她在會面中又哭稱：「好想繼續做老師……日日瞓唔着，好驚係最後1日返工。」

案件編號：WKCC 4093/2025