東華三院研穿戴式體感訓練系統　改善協調能力較弱兒童訓練參與度

東華三院社會服務科青少年及家庭服務部今（15日）舉行賽馬會「『家長樂輕鬆』計劃2.0 ─ 感覺統合功能提昇」親子輔導研究發布會暨分享會，研究穿戴式體感訓練系統（WISTS）對身體協調能力較弱之兒童的訓練成效。研究顯示，結合穿戴式感應器與遊戲化元素的WISTS能有效提升兒童的訓練動機與持續性，展現更高的依從性與參與度。有家長分享指，孩子在參加輔導前經常跌倒，手腳容易出現瘀傷，受訓練後平衡能力明顯改善，耐性與自信心大幅提升。



圖為穿戴式體感訓練系統（WISTS）核心器材，透過可穿戴感測裝置結合互動式訓練平台，提升使用者的體感訓練體驗。（東華三院圖片）

東華三院家庭成長中心於2025年6月至2026年3月期間，與東華學院的研究團隊合作，進行「在非專業指導的家居環境下，WISTS對身體協調能力較弱之兒童的訓練成效研究」。研究共招募39位兒童，年齡由6至11歲，當中分為WISTS訓練組（介入組）及接受傳統訓練組（對照組），以比較WISTS訓練和傳統訓練的訓練特性。

介入組兒童在進行平板電腦內建的遊戲任務時，需於前臂或小腿佩戴輕巧的慣性測量傳感器，對照組則依據傳統家居訓練手冊進行活動。兩組的訓練目標一致，均涵蓋手眼協調、平衡力及上肢協調等核心項目。

在為期10星期的研究中，參加者需每天進行30分鐘訓練，每星期會引入全新訓練模式以維持兒童的投入感與學習動機。研究顯示，WISTS在提升兒童訓練投入度方面表現突出。研究中，WISTS組與傳統訓練組在完成10週訓練後，於多項動作協調測試，包括手部靈巧度、上肢協調、雙側協調及平衡，均錄得顯著進步，兩組在測試後的表現並無顯著差異。

然而，兩組在訓練參與度方面出現明顯分別。WISTS組每名參加者平均累積72小時訓練（總計 936小時），遠高於對照組的平均8.21小時。結果反映，結合穿戴式感應器與遊戲化元素的WISTS，能有效提升兒童的訓練動機與持續性，展現出更高的依從性與參與度。

東華三院社會服務科青少年及家庭服務部部門高級經理鍾燕婷（中）、東華學院醫療及健康科學學院（職業治療）助理教授葉智斌（左一）、香港理工大學生物醫學工程學系助理教授張忠偉（左二）、東華學院醫療及健康科學學院研究助理張詩明（右二），以及東華三院家庭成長中心主任戴煒堯（右一）在發布會上合照。（東華三院圖片）

東華三院家庭成長中心主任：期望WISTS模式能降低治療成本

東華三院家庭成長中心主任戴煒堯指出，不少有特殊學習需要（SEN）的兒童面對明顯的身體協調挑戰，而這些困難往往會影響其自理能力、學習表現、情緒調節能力。然而，現時坊間專業的復康訓練服務費用普遍較高，且需長期持續進行，對不少家庭而言是沉重的經濟負擔。

戴煒堯表示，是次研究成果，能引起社會各界更廣泛的關注，並促進家長與孩子更容易參與及掌握相關訓練，讓孩子獲得更顯著的進步。她展望未來WISTS模式能在實證基礎上持續優化並廣泛普及，從而切實降低治療成本，惠及更多有需要的兒童與家庭。