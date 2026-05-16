機場二號客運大樓5.27啟用　料每年分流800萬旅客　採新安檢技術

運輸及物流局局長陳美寶今日（16日）發表網誌，指機場二號客運大樓（T2）將於本月27日正式投入啟用。大樓全面引入智能登記與新一代安檢技術，預計每年可分流約800萬離境旅客，有助紓緩一號客運大樓（T1）的運作壓力。



運輸及物流局局長陳美寶早前到機場二號客運大樓（T2）了解運作。（運輸署相片）

機場二號客運大樓（T2）5月27日運作。（運輸署相片）

運輸及物流局局長陳美寶早前到機場二號客運大樓（T2）了解運作。（運輸署相片）

陳美寶在網誌表示，機管理局於剛過去的周四，聯同本地航空公司、地勤、保安、運輸及物流局和民航處等共30個機構，組織了超過1,100人參與的綜合營運測試。測試模擬旅客由抵達大樓、登記、行李寄艙、保安及出入境檢查，直至乘坐旅客捷運系統前往登機閘口的完整流程，以確保硬軟件配套運作暢順。

新啟用的二號客運大樓將主要服務分階段進駐、營運短途及區內航線的約15家航空公司。為配合短途旅客講求效率的特點，大樓設有68個自助服務櫃檯、108個混合櫃台，並配備超低地台行李輸送帶及一觸式自助託運服務。

機場二號客運大樓配備超低地台行李輸送帶及一觸式自助託運服務。(運輸署相片)

機場二號客運大樓配備超低地台行李輸送帶及一觸式自助託運服務。(運輸署相片)

在出境與保安檢查方面，陳美寶指T2離境大堂設有20條自助保安閘口、12條輔助通道，以及15條智能安檢通道。新通道採用三維及360度電腦斷層X光技術，取代現有的二維掃描，旅客在檢查時無需取出隨身行李內的電子產品。此外，通道亦具備自動托盤回收、內置消毒以及遺留物品提示等自動化功能。

陳美寶表示，相關新路段將於本月內陸續對外開放。日後旅客車輛可經機場路直達T2離港層落客區，該區設有3條外行車線供私家車及的士使用，以及2條內行車線供旅遊巴及公共巴士上落客，全數落客區均設有上蓋覆蓋。

機場二號客運大樓配備超低地台行李輸送帶及一觸式自助託運服務。(運輸署相片)

機場二號客運大樓配備超低地台行李輸送帶及一觸式自助託運服務。(運輸署相片)

至於其餘交通配套安排，所有A線機場巴士日後均會先後途經T1及T2；機場快綫預計自5月20日起一併服務T2，屆時列車兩側車門將分別連接兩座客運大樓。而提供近千個泊車位的機場三號停車場已於3月底啟用，並將設有室內通道往返T2。

陳美寶又稱，T2禁區內外的12間零售及8間餐飲設施已全數準備就位。而大樓在洗手間設計上亦作出優化，空間較T1寬敞，並增設衣帽間、化妝鏡及親子洗手間。

早前因工作意外受傷的陳美寶表示，自己在視察期間亦體驗了機場的無障礙設施。她指出，不論是大型的二號客運大樓建設，或是路政署自2012年推行的「人人暢道通行」計劃，運物局的規劃均需強調以人為本，照顧不同市民的出行需要。