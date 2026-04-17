南亞男子駕駛筆試不合格　付1.2萬獲本地車牌　認欺詐罪囚4月

南亞裔男子在港考車牌筆試不合格後，付1.2萬元獲安排以假巴基斯坦車牌換得本地車牌，廉署早前揭發相關事件時把他被捕。該南亞男子早前承認串謀詐騙罪，庭上揭他獲「真」本地車牌後，曾因超速而被判罰款。案件今(17日)在東區法院判刑，主任裁判官張志偉指，被告雖稱他不知欺詐計劃的詳情，但他取得駕駛執照後，曾違反交通規則，認為他明顯不應亦不合資格駕駛，判他入獄4個月。



取得車牌後曾因超速被罰款

被告Basmer Hatim Hassan Awadh，28歲，無業，他承認一項串謀詐騙罪，指他於2022年10月13日，以據稱由巴基斯坦運輸部門發出的巴基斯坦駕駛執照，向香港運輸署申請免除本地駕駛考試，直接獲發香港駕駛執照。運輸署職員信以為真，故批准被告的申請。庭上透露，被告於2023年3月因超速而留下定額罰款紀錄。被告其後於2023年8月2日就本案被廉署拘捕。

被告Basmer Hatim Hassan Awadh在東區法院罪判囚4個月。

被告2016年曾考駕駛筆試但不合格

被告在警誡下稱，他2016年曾報考香港駕駛考試，但筆試不及格，他沒有巴基斯坦駕駛執照，後來向某些人支付1.2萬元，以獲得香港正式駕駛執照。

官指被告明顯不應亦不合資格駕駛

張官今判刑時指，辯方指被告不知欺詐協議的詳情，惟這不會減輕他在案件的罪責，法庭須考慮罪行的嚴重性，及對公眾的影響。被告曾參加本地駕駛考試，但筆試已不合格，之後再犯下本案，他在取得駕照後，更曾被控超速，顯然他不應，亦不合資格取得駕照，認為入獄是恰當刑罰，因而判他4個月監禁。

廉署早前拘捕8名南亞裔男子，指他們疑訛稱持外國駕駛執照，詐騙運輸署批准豁免參加本地駕駛考試，並直接獲發香港車牌，從而遭廉署起訴。

案件編號：ESCC3008/2025