50年歷史正街街市6.1起關閉　合併同街西營盤街市　原址改醫療用

屹立西營盤50年的正街街市，將於6月1日正式完結歷史任務。食環署在街市貼出告示，指街市將於當日起關閉，街方可轉到同街、對面的西營盤街市。據區議會文件，正街街市將交予醫務衞生局，用以設立和醫療衞生相關的設施。



屹立西營盤50年的正街街市，將於6月1日正式完結歷史任務。（Google街景地圖截圖）

正街街市將於6月1日起關閉。（資料圖片／蔡正邦攝）

根據結業公告所顯示，「正街街市將完成歷史使命，於2026年6月1日起正式關閉」。（Ca Yue／西環變幻時 Facebook）

有網民日前在社交平台上載圖片，顯示食環署在正街街市貼出告示，稱「正街街市將完成歷史使命，於2026年6月1日起正式關閉」。告示又指，街坊可到西營盤街繼續光顧。

正街街市日後交予醫務衞生局使用

有50年歷史的正街街市有兩層，提供46個攤檔，面積約1,500平方米，主要售賣乾、濕貨及服務行業攤檔為主，截至去年底，出租率有七成，共32個攤檔租出。而對面的西營盤街市則主要售賣魚、肉及蔬菜。

去年五月，食環署向中西區區議會提交文件解釋，隨人口變化及其他糧食店的競爭，部分公眾街市日漸失去吸引力，當中有些街市更人流稀少，空置率偏高。經考慮兩個街市的空置率及多項相關因素後，決定將兩個街市合併。

正街街市將於6月1日起關閉，部分租戶將遷至西營盤街市。（資料圖片／廖雁雄攝）

正街街市將於6月1日起關閉，部分租戶將遷至西營盤街市。（資料圖片 / 黃妍萍攝）

署方又指，西營盤街市預留了27個攤乾貨及服務行業攤檔，9個濕貨攤檔，用作遷置選擇繼續營業的現有正街街市攤檔租戶；石塘咀街市亦為正街街市租戶預留了一個服務行業的攤檔。至於正街街市現址的未來用途，預計將交予醫務衞生局用於設立及醫療衞生相關設施。