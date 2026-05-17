50年歷史正街街市6.1起關閉 合併同街西營盤街市 原址改醫療用
撰文：陶嘉心
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屹立西營盤50年的正街街市，將於6月1日正式完結歷史任務。食環署在街市貼出告示，指街市將於當日起關閉，街方可轉到同街、對面的西營盤街市。據區議會文件，正街街市將交予醫務衞生局，用以設立和醫療衞生相關的設施。
有網民日前在社交平台上載圖片，顯示食環署在正街街市貼出告示，稱「正街街市將完成歷史使命，於2026年6月1日起正式關閉」。告示又指，街坊可到西營盤街繼續光顧。
正街街市日後交予醫務衞生局使用
有50年歷史的正街街市有兩層，提供46個攤檔，面積約1,500平方米，主要售賣乾、濕貨及服務行業攤檔為主，截至去年底，出租率有七成，共32個攤檔租出。而對面的西營盤街市則主要售賣魚、肉及蔬菜。
去年五月，食環署向中西區區議會提交文件解釋，隨人口變化及其他糧食店的競爭，部分公眾街市日漸失去吸引力，當中有些街市更人流稀少，空置率偏高。經考慮兩個街市的空置率及多項相關因素後，決定將兩個街市合併。
署方又指，西營盤街市預留了27個攤乾貨及服務行業攤檔，9個濕貨攤檔，用作遷置選擇繼續營業的現有正街街市攤檔租戶；石塘咀街市亦為正街街市租戶預留了一個服務行業的攤檔。至於正街街市現址的未來用途，預計將交予醫務衞生局用於設立及醫療衞生相關設施。
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