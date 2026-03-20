北部都會區｜發展局稱規劃須「動態」　專屬法例加快程序兼具制衡

政府已向立法會提交北部都會區專屬法例文件，發展局常任秘書長（規劃及地政）何珮玲今日（20日）接受電台節目訪問時表示，專屬法例會簡化更改土地用途的程序，由9個月縮短至2個月，但強調時間雖然縮短，但所需的環境、交通評估等仍需完成。她又指，規劃須「動態」，否則企業便會失去興趣，轉往其他地方落戶。



何珮玲又指，北部都會區已進入實質建設階段，要積極導入產業，希望能吸引幫助香港經濟發展的企業落戶，強調新做法可加快程序、同時有適當制衡。



政府正全速推展北都，為房屋、創科和產業發展提供空間。（資料圖片）

時間壓縮後諮詢次數減 發展局強調最後仍有城規會把關

何珮玲在港台節目《千禧年代》中指，現行機制下，若申請改劃圖則審批約需兩個月，批准後再把變動納入大綱圖則，通常約七個月。在北部都會區專屬法例文件中，建議政府簡化有關程序，將部份審批時間壓縮，但強調「時間壓縮，環境及交通影響等評估要做足」，而且會有公開諮詢程序，會進行3星期公眾諮詢。然而，何珮玲承認，時間壓縮後，諮詢次數會減少，但強調最後仍有城規會把關。

何珮玲補充說，簡化程序是為確保土地更改用途更符合實際需求，否則如短期內未能推出土地，可能令企業卻步，轉向其他地區落戶投資。她指規劃必須「動態」，以洪水橋為例，2017年的大綱現時已有需要調整。她指規劃要對應市場快速變化，制度上要有彈性，亦要有公眾參與。

政府正全速推展北都，為房屋、創科和產業發展提供空間。（資料圖片）

至於綠化地帶及濕地緩衝區，何珮玲表示，過往若某些綠化地帶經評估後被視為沒有生態價值的話，當局會考慮轉作住宅用途，指綠化地帶及濕地緩衝區並非一能發展，不過在發展前需要進行評估。她又指今次專屬法例強調不包括保育地帶，是希望向社會釋放清晰的政策意圖，政府無意就保育地帶再建議發展。

她並解釋，濕地緩衝區主要屬行政劃分，而非直接由大綱圖劃出的一類用地；在劃出500米緩衝範圍後，是否可以發展仍需視乎該緩衝區的實際用途與生態條件，部分緩衝區在經詳細研究後仍可能用作住宅發展。

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至於涉及祖堂地等的收地及賠償機制安排，何珮玲指出，政府並非單純追求收地速度，而是擬在制度內加入妥善的賠償安排。她指現時經收回土地條例，如行政會議同意，政府可在三個月內收回土地業權，但賠償時則可能有業權持有人不同意，如賠償一直未能支付，政府需負擔額外利息。因此專屬法例建議設6個月的賠償期限。

何珮玲又指出，當祖當地司理一職「齊腳」時，如有人反對收地，政府同地無法賠償及需負擔利息，因此亦建議政府可以在司理沒有出缺時便可給予收地賠償。如司理一職有出缺，則不會進行賠償，以免引起更大爭議。