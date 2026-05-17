生果金、長生津等料最快月內「雙糧」　派多少、有何注意？一文看

今年二月公的新一份《財政預算案》提出，向領取高齡津貼（生果金）、長者生活津貼（長生津）、綜援、傷殘津貼等公共福利金的合資格市民，發放額外一個月的津貼（俗稱「雙糧」）。按往年經驗，「雙糧」快將發放，而勞工及福利局局長孫玉菡早前亦表示，「雙糧」將於本月內發放。「雙糧」到底有多少？領取資格為何？有何需要注意？一文看清。



今年二月公的新一份《財政預算案》提出，向領取高齡津貼（生果金）、長者生活津貼（長生津）、綜援、傷殘津貼等公共福利金的合資格市民，發放額外一個月的津貼（俗稱「雙糧」）。（資料圖片）

生果金、長生津雙糧｜可額外獲多少津貼？

「雙糧」是指發放額外一個月的津貼。換言之，在發放月份，長者除了原有的每月津貼外，將會再收到一筆相同金額的款項。以調整後的新標準計算：

高齡津貼（生果金）：

原有每月津貼：$1,675

發放「雙糧」月份將收到總額：$3,350（$1,675 x 2）



長者生活津貼（長生津）：

原有每月津貼：$4,345

發放「雙糧」月份將收到總額：$8,690（$4,345 x 2）



生果金、長生津雙糧｜何時發放？

按往年經驗，「雙糧」會在立法會通過相關《撥款條例草案》約一個月後發放，例如2020年，立法會在5月14日通過草案，「雙糧」該年在6月12日陸續發放。至於今年，草案已於4月29日三讀通過，較早前勞工及福利局表示，有關的一次性額外款項最快可於《條例草案》通過一個月後開始發放。

勞工及福利局局長孫玉菡上月亦表示，「雙糧」於5月份會發放到各位長者的賬戶。綜合以上兩點，估預計「雙糧」有望在本月底發放。勞工及福利局回覆《香港01》查詢則表示，會盡快落實發放詳情，並適時向公眾公布，市民請留意官方發布的最新消息。

生果金、長生津雙糧｜如何發放？

合資格的長者毋須辦理任何申請手續。政府會將款項自動存入長者現時領取津貼的指定銀行戶口。

今年二月公的新一份《財政預算案》提出，向領取高齡津貼（生果金）、長者生活津貼（長生津）、綜援、傷殘津貼等公共福利金的合資格市民，發放額外一個月的津貼（俗稱「雙糧」）。（資料圖片／梁鵬威攝）

生果金、長生津雙糧｜領取資格為何？

按往年經驗，只要在立法會通過相關《撥款條例草案》當日合資格領取各社會保障金額的人士，將符合資格領取一次過額外款項。以今年為例，只要在4月29日當日或之前合資格領取，便會收到款項。

生果金、長生津雙糧｜有何需注意？

1. 離港寬限

根據規定，領取津貼的長者在付款年度內，離港日數不能超過指定上限（現時為90天）。雖然「雙糧」發放對此有特別安排，但仍建議長者留意自己的離港紀錄，以免影響正常津貼的領取資格。

2. 更新個人資料

如果曾搬遷、更換電話號碼或銀行戶口，必須盡快通知社會福利署更新資料。錯誤或過時的資料可能導致無法按時收到津貼。

3. 資產豁免期

針對「長生津」的申領人，政府在計算一次性「雙糧」時，通常會提供一年的豁免期，即這筆額外款項在一年內不會被計入資產審查。