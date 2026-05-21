海關督察招聘期即日開始　前女排港隊成員換上海關制服續貢獻香港

一年一度的海關督察招聘期即日開始，至6月10日結束；有意投考人士可透過公務員事務局網頁遞交申請，起薪為每月48,335元。



去年申請、今年受訓後正式任職的見習督察易穎芯是一名排球員，曾隨港隊贏得亞洲挑戰盃。加入海關後，她將退出港隊。她直言以往穿起港隊球衣是為港爭光，現時穿起海關制服則是為香港及國家的繁榮安定作貢獻。



另一位見習督察鄭立橋現時隸屬機場科的空運貨物課，需要輪班工作，和以前做文職時的穩定工時分別很大。他認為輪班令他的時間較有彈性，支援到他去追尋興趣。



海關見習督察鄭立橋（左）和易穎芯（右）。（洪戩昊攝）

易穎芯說，以往穿起港隊球衣是為港爭光，現時穿起海關制服則是為香港及國家的繁榮安定作貢獻。（洪戩昊攝）

鄭立橋認為輪班令他的時間較有彈性，支援到自己去追尋興趣。（洪戩昊攝）

易穎芯曾贏甲一聯賽最有價值球員

剛剛大學畢業的易穎芯在紀律部隊家庭成長，自小已決定了會投考紀律部隊。比較不同部隊的工作後，她認為海關的工作最多元化，除了有打擊走私、緝毒、保障版權的執法工作外，亦有執行一些便商利貿的措施，較適合自己，所以便投考了海關督察。

她是一名排球員，2018年起加入女排港隊，2022年隨隊贏得亞洲挑戰盃，2024年贏得本地甲一聯賽最有價值球員。加入海關後，她將退出港隊，但會繼續出戰本地聯賽。

被問及身為香港代表，要退出會不會感到可惜時，她指過了讀書時期後，運動表現上未必再有太大進步空間，所以決定換一個身份去貢獻香港。

以前着住港隊嘅波衫，係代表香港去爭取光榮。嚟緊喺海關嘅工作，亦都可以着起部門嘅制服，去為香港同埋國家嘅繁榮安定作出一啲貢獻。 海關見習督察易穎芯

鄭立橋加入了海關的乒乓球隊，圖為他穿上海關乒乓球隊球衣。（洪戩昊攝）

鄭立橋加入了海關的乒乓球隊，圖為他穿上海關乒乓球隊球衣。（洪戩昊攝）

鄭立橋曾從事金融 希望找一份更有意義和滿足感工作 投考海關

另一位見習督察鄭立橋在加入海關前，則從事金融工作。他同樣有運動員背景，加入過乒乓球青少年港隊，亦在本地一些甲組公開賽打入過八強。比起文職工作，他更希望找一份更有意義和滿足感的工作。

後來他了解到海關的工作，發現十分貼近民生；加上督察可能要帶領關員執行任務，他認為頗有挑戰性和滿足感，所以便投考。

他現時隸屬機場科的空運貨物課，需要輪班工作，和以前做文職時的穩定工時分別很大。他反而認為輪班令他的時間較有彈性，支援到自己去追尋興趣，繼續打乒乓球。而他亦加入了海關的乒乓球隊，代表海關參加一些對外的比賽。

喺比賽、面對一啲緊張關頭嘅時候，要面對壓力同埋好快作出一啲判斷。我覺得作為海關督察嘅工作非常相似嘅地方就係，督察要帶領隊員執行任務，亦都要喺好短嘅時間內作出一個正確同合理嘅判斷。 海關見習督察鄭立橋

鄭立橋和易穎芯去年6月才入學堂受訓，被問及未夠一年的海關生涯中有哪些難忘回憶，易穎芯回答是參與科制排球比賽，她除了有落場比賽外，也擔任了比賽司儀。她認為除了工作外，部門也很重視同事的其他發展。

鄭立橋亦指，以往在私人公司工作時較少這類代表部門比賽或交流的機會，現時部門給了很多相關的支援。

易穎芯有參與科制排球比賽，圖為她穿上海關排球隊球衣。（洪戩昊攝）

易穎芯有參與科制排球比賽，圖為她穿上海關排球隊球衣。（洪戩昊攝）

海關督察入職薪酬4.8萬起 須過五關遴選程序

海關督察主要負責領導及執行有關保障稅收及徵收稅款、緝毒、反走私和保護知識產權的執法工作；協助高級督察處理人事管理和辦公室行政事務；以及監督轄下人員所執行的工作。

海關督察的入職薪酬分別為紀律人員（主任級）薪級表第8點（每月48,335云元）、第9點（每月50,990元）及第10點（每月53,630元），視乎學歷而定。遴選程序包括小組討論、筆試、《基本法及香港國安法》測試（如適用）、體能測驗及遴選面試。

易穎芯（右）和鄭立橋也在海關延續自己的運動員生涯。（洪戩昊攝）

海關督察入職條件如下：

1A. 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具同等學歷；及符合語文能力要求，即綜合招聘考試的兩張語文試卷（中文運用和英文運用）考獲「一級」成績，或具同等成績。

或

1B. 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或香港任何一所大專院校頒發的認可副學士學位，或香港任何一所理工大學／理工學院／香港專業教育學院／科技學院頒發的高級文憑，或任何一所已註冊專上學院在其註冊日期後頒發的文憑，或具同等學歷；及符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績。

或

1C. 在香港中學文憑考試五科考獲第3級或同等或以上成績，或具同等學歷；或在香港高級程度會考兩科高級程度科目考獲E級或以上成績，以及在香港中學會考另外三科考獲第3級／C級或以上成績，或具同等學歷；及符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績。

2. 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

3. 能操流利粵語及英語。

4. 通過體能測驗。

5. 通過視力測驗。