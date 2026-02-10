暑期實習2026｜廉政公署薪酬津貼逾11K 熱門實習計劃申請一文睇清

大學同學仔們要留意啦！相信有不少同學仔都正密鑼緊鼓地尋找暑期的實習機會，其實近日有不少政府公營機構和大型公司開放暑期實習申請，每月津貼更超過$10,000，以實習的薪酬來說可謂相當不錯，有興趣的同學就要盡快申請啦！



《廉政行動2024》劇照

1.廉政公署-暑期實習生（一般職務）

有興趣投身政府部門或紀律部隊的同學們，可以嘗試申請廉政公署所的專上學生暑期實習計劃，有兩個職位請人，包括一般職務和資訊科技部門，若果能夠儲到相關的工作經驗，相信對未來畢業後投身政府部門都會有所幫助！👉👉👉廉政公署-暑期實習生計劃

入職條件：

1.為香港特別行政區永久性居民

2.為大專院校任何學科的全日制本科課程學生及學業成績理想，GPA達3以上或具同等成績（應屆畢業生將不獲考慮）

3.熟識一般電腦應用（包括文字處理、數據處理及簡報）

4.具備良好分析能力及研究技巧

5.具備良好溝通、表達及人際交往技巧

6.能書寫流暢中、英文及操流利粵語和英語

7.若熟識本地時事、具短片製作或社交媒體平台管理技能，及能操流利普通話者更佳

職責：

a)為內部、本地及海外培訓課程提供行政及後勤支援

b)製作訓練教材和知識管理產品

c)進行與防止貪污相關的專案項目或專題研究；

d)策劃及舉辦宣傳活動及機構傳訊項目；

e)製作社交媒體宣傳項目，包括內容構思、撰稿、拍攝及數碼影片剪接

f)任何其他臨時任務／項目

2.廉政公署-暑期實習生（資訊科技）

入職條件：

1.為香港特別行政區永久性居民

2.為大專院校資訊科技（IT）相關學科的全日制本科課程學生及學業成績理想，GPA達3以上或具同等成績（應屆畢業生將不獲考慮）

3.具備良好的電腦作業系統知識（例如：Microsoft Windows、Linux、iOS、Android）、軟件開發生命週期及IT項目管理知識，以及IT保安知識

4.對軟件開發感興趣，並樂於學習新科技

5.具備良好的分析、解難、溝通及表達能力

6.能書寫流暢中、英文及操流利粵語和英語（能操流利普通話者更佳）

職責：

a)管理電腦工作站或流動裝置

b)IT項目行政工作

c)軟件設計、開發和測試

d)資訊系統的營運和維護

e)任何其他臨時任務

實習津貼：$11,500港元

申請方式：透過廉政公署指定網頁https://subscription.icac.org.hk/PSSIP2026/遞交。申請人須於該網頁填妥 (i) 網上申請書，以及上載 (ii) 香港中學文憑考試或同等考試／學歷的成績證書、(iii) 本科學籍證明及 (iv) 學業成績單。

申請截止日期：2026年3月1日

聘用期：20267月上旬至8月中下旬

面試安排：預計會在2026年4月舉行

2.港鐵暑期實習計劃

除了政府部門之外，公營機構港鐵亦是學生們實習的熱門選擇，港鐵2026暑期實習計劃已經開始接受申請，實習同學可以於8個禮拜的實習期內學習到鐵路運營、工程、房地產發展、物業管理、人力資源、商務和品牌行銷等等方面的知識，可以於期內開拓眼界，擴展人脈，為畢業做好準備。

入職條件：

(1) 非應屆本科畢業生，持有任何學士學位或以上學歷

(2) 良好的分析和解難能力

(3) 良好的英語溝通能力，具中文能力者更佳

(4) 熟悉使用 Microsoft Word、Excel 和 PowerPoint

(5) 具備其他程式設計和數據分析工具能力者優先考慮

聘用期︰ 2026年6月至8月(當中8個星期）

申請截止日期︰2026年2月15日

申請方式：於港鐵網站申請

面試安排：3月進行網上評估，4月將發放錄取通知，6月或7月正式開始實習

3.香港賽馬會暑期實習生計劃

資料圖片

香港賽馬會2026暑期實習生計劃亦開始開放申請，任何學科的同學都可以申請，於實習當中同學可以參與真實的工作項目，並且有資深的同事指導，讓大家能夠更快地提升技能和拓展視野。

入職條件：

1.能於實習期間（7月至8月）全職工作

2.任何學科的本科生

3.為香港特別行政區居民並可於香港合法受僱

4.學業表現優異

5.積極主動、願意接受新思維且具備「我做得到」的拼搏精神

6.具備良好的人際關係及溝通技巧

聘用期︰ 2026年7月至8月

申請截止日期︰2026年3月8日

申請方式：於香港賽馬會網站申請

面試安排：3月進行網上測驗，4至5月進行面試，6月發放錄取確認通知

4.中電實習生計劃

(中電網站）

對於機械和電力工程有興趣的同學，可以嘗試申請「中電實習生計劃」。該計劃分為暑期實習（2026年6至8月）或為期12個月的實習（2026年6月開始）。實習生可按不同的目標而選擇，從而獲得培訓和學習的機會，賺取相關經驗，為未來打好基礎。

入職條件：

1.現為修讀學士或以上學位課程的大學生

2.實習後將繼續修讀全日制學士或以上學位課程

3.能於實習期間全職工作

4.擁有優秀學業成績

5.富有團隊精神及良好溝通技巧

6.具熱誠及主動性， 願意從不同的項目及/或方案學習

7.精通口語及書面英語

8.懂流利中文將有優勢

9.積極參與課外活動

聘用期︰ 2026年6月至8月或由2026年6月起開始

申請截止日期︰2026年3月15日

申請方式：於中電網站申請

面試安排：3至4月進行面試，5月發放錄取通知，6月開始實習期

5.HKTVmall精英暑期實習計劃

資料圖片

想要於電子商業行業發展的同學，可以考慮申請HKTVmall的暑期實習計劃，該計劃一共有6個部門提供給同學們實習，包括財務、商戶關係、O2O營運、街市速遞，還有新項目現金回贈和美妝與時尚方面，讓同學能於真實工作環境中得到技能的提升，而且表現出色的同學更可以於下一年度見習管理或畢業生培訓生甄選中，直接晉身最後一輪遴選階段。

入職條件：

1.來自知名大學的本科學生

2.個性主動外向、具良好儀表與專業態度，積極熱誠且具強烈責任感，能持續推動工作成果

3.具備良好抗壓能力與勇於接受新挑戰的心態

4.具備良好簡報及談判技巧

5.良好英語及廣東話聽說讀寫能力

6.優秀溝通能力及人際關係技巧

聘用期︰ 2026年6月初至8月31日

申請截止日期︰2026年3月31日

申請方式：於HKTVmall網站申請