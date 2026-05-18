網約車｜交諮會主席：發牌起步「一萬鬆啲」適合　要令市民滿意

交通諮詢委員會今午（18日）開會聽取政府簡介網約車服務的擬議規管細節。委員會主席黃仕進於會後表示，發牌數字要令出行市民滿意，同時要兼顧道路擠塞問題。他指，會上雖未有確實數字，但相信以「一萬鬆啲」作保守起步點較合適，日後再作動態檢討。



另外，交諮會交通投訴組於去年第四季共接獲2,759宗的士相關投訴，按年減少近三成。當中九成涉及司機行為與工作表現，以拒載、舉止無禮和不守規矩最為嚴重，分別有470宗及433宗。



交諮會主席黃仕進。（資料圖片）

黃仕進指，委員會建議政府在規管制度落實後，因應市場發展和實際營運情況進行動態評估，適時檢視需否調整網約車數量，確保網約車與的士共存互補，共同在整個公共交通系統中發揮其輔助角色。

針對的士投訴按年跌三成 司機拒載、舉止無禮和不守規矩最嚴重

另外，交諮會交通投訴組去年第四季，共收到11,601宗投訴及建議，數字按季下跌2％。當中有10,120宗涉及公共交通服務，按季下跌3.8%。

公共交通工具方面，專營巴士的投訴及建議佔最多，錄得4,406宗，按季下跌3.5%，超過八成涉及服務水準問題；公共小巴服務則有2,499宗，按年上升近5%，超過九成涉及服務水準問題。

的士方面，季內共接獲2,759宗個案，按年減少近三成。當中九成涉及司機行為與工作表現，以拒載、舉止無禮和不守規矩最嚴重，分別有470宗及433宗。其他違規行為方面，駕駛行為不當錄得762宗，兜路投訴有471宗，涉及濫收車資的個案則有312宗。