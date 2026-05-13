網約車數｜團結香港基金倡1.5萬起步　的士工會稱搵食難低叫1500

規管網約車是一場撥亂反正改革，坊間最關注的發牌數量仍待定，不同團體「叫價」差天共地，團結香港基金副總裁兼公共政策研究院執行總監葉文祺今日（13日）在電台節目表示，日後經營網約車成本比現時高，預計司機運營時數會比現時長，甚至會變為全職司機，以15,000至20,000個牌作為起始，可以滿足需求。



然而，被視為這場改革既得利益群體的士業則「吹淡風」，汽車交通運輸業總工會的士司機分會主任何志強認為初始發牌量應為一萬以下，更認為多年前、前運輸及物流局局長陳帆提出的1,500架作起點可以接受，被問數量太少叫車難時他指：「就算搭地鐵都要等兩三班車啦。」



未來數月，結束長達十多年「灰色狀態」交通政策重大改革引起的數字拉鋸必糾纏，發牌量多寡正是關係改革成敗關鍵，回應市場真實需求的發牌數量、維持道路通暢與保障業界合理權益之間，找到最佳平衡點，才能締多方贏家。



團結香港基金副總裁兼公共政策研究院執行總監葉文祺。（資料圖片／何夏怡攝）

團結香港基金葉文祺：網約車與的士屬不同客源市場

團結香港基金副總裁兼公共政策研究院執行總監葉文祺今早在港台節目《千鿋年代》表示，在政府要求「人車綁定」、車齡有限制下，司機經營網車的成本比現時高，預計他們的運營時數亦會比現時長，甚至會變為全職司機，認為15,000至20,000個牌照作為起始，可以滿足需求。

對於最低接單量及保費計算等細節，他指出網約車司機已付出一定成本，自然有誘因接單，相關細節應交由市場機制自行調節，無須政府過度硬性干預。

被問到規管網約車對的士業界的衝擊，葉文祺認為，兩者有不同客源市場，例如的士專注街上截車，亦可到達部份口岸，相信對的士整體生態及牌價的負面影響有限。此外，他指目前的士車隊的經營困境，主要源於電動車充電配套不足及「特更」司機招聘困難，呼籲政府集中增設快速充電設施作支援。

汽車交通運輸業總工會的士司機分會主任何志強。（汽車交通運輸業總工會 Facebook 圖片）

汽車交通運輸業總工會的士司機分會主任何志強則認為，網約車初始發牌量應為一萬以下，又認為前運輸及物流局局長陳帆提出的1,500架作為起點是可以接受，他強調的士是「主」，白牌車為「輔」。被問到數字會否太低影響乘客的出行體驗，他指不擔心有此情況，稱的士車隊亦有網約服務，普遍「街車」亦可網約。

網約車太少叫車難怎辦？何志強：搭地鐵都要等兩三班車啦！

他又指，若發牌量太多，繁忙時間過後，路面便會有多太多的士及網約車，「換句話講的士司機搵食呢，亦都會艱難咗。」至於繁忙時間如何應付需求，他指：「就算搭地鐵為例啦，咁你都要等兩三班車啦。」他又認為，最高發牌量不應該比的士數目多，否則會侵佔的士行業利益，「香港分分鐘無人揸的士」。