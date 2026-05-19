伊波拉病毒｜防護中心稱不會輕心　歐家榮：一日未受控、風險仍在

世衞近日將剛果民主共和國和烏干達爆發的伊波拉病定為「國際關注的突發公共衞生事件」，港府周日（17日）啟動「伊波拉病毒病準備及應變計劃」下的戒備應變級別。衞生防護中心傳染病處主任歐家榮今日（19日）指，目前評估本港公共衞生風險屬低水平，強調不會掉以輕心。他又指，如當地爆發「一日未受到控制，我哋嘅風險仍然係存在嘅」。



2025年11月25日，衞生署衞生防護中心聯同多個政府部門舉行代號「紫水晶」的公共衞生演習，以提升中心和相關政府部門處理伊波拉病個案時的應變能力。圖示食物環境衞生署人員進行清潔和消毒程序。衞生署署長林文健醫生（後排右二）和多位觀察員在旁視察。（政府新聞署圖片）

歐家榮稱伊波拉病毒對本港最大風險是輸入個案

歐家榮在港台節目《千禧年代》指，目前伊波拉病毒對本港最大風險是有輸入個案，但目前評估本港公共衞生風險屬低水平，因伊波拉病只局限於剛果等當地社區爆發，有向鄰近國家擴散的跡象，但未演變成多個國家，或跨洲爆發。加上兩地與本港距離較遠，沒有直航機，因此風險未算高，但強調不會掉以輕心。

他又指，要感染伊波拉病主要透過密切接觸帶病毒動物的血液、器官等，直接接觸病人體液，如血液、嘔吐物等，以及間接接觸被污染的環境。伊波拉病毒可經由破損的皮膚或傷口進入人體，潛伏期為2至21日。

衞生防護中心傳染病處主任歐家榮。（資料圖片/梁鵬威攝)

歐家榮指患者初期會有如流感癥狀，如發燒、肌肉痛、頭痛等，然後會有嘔吐、肚瀉，甚至腎功能受損，嚴重者會有內、外出血，死亡率可達5成。他指照顧病人的醫護心員、患者家人等屬高風險人士。他又指，即使沒有傷口，接觸病人體液時亦會有機會感染，如飛沫接觸到眼黏膜等，但伊波拉病毒傳染性屬中等，不似麻疹等可經空氣傳播。

歐家榮續說，伊波拉病毒有6個型，今次爆發是本迪布焦型，與過去常見的薩伊型同樣致死率高，但沒有特效藥可以治療，只可靠支援性治療，為病人補充水份、電解質等。他又指，本港未曾有過確診個案，而今次當地爆發是因為在4月底，在當地交流頻密的工業重鎮已出現個案，但遲了發現及通報，未能及時控制而導致爆發。

一旦本地社區傳播或有源頭不明個案 會採取更嚴格防控及隔離措施

他又指，如在本港錄得第一宗外地輸入個案，會將戒備級別升級；如出現最壞情況，病毒在本地社區傳播，或發現有源頭不明個案等，屆時會採取更嚴格社區防控、隔離及追蹤措拖，以盡快切斷傳播鍊。他又指，如當地爆發「一日未受到控制，我哋嘅風險仍然係存在嘅」。