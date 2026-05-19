機場二號客運大樓｜港鐵月台明啟用　5.27至6.30坐機場快綫可抽獎

【機場二號客運大樓／港鐵／機場快線】香港國際機場二號客運大樓今年5月27日投入服務，港鐵機場快綫機場站連接二號客運大樓的3號月台（往博覽館站方向）及4號新月台（往香港站方向），將於明日（20日）啟用，同時機場快綫的自動收費系統及新閘機正進行提升工程，乘客由5月31日起可使用感應式信用卡、扣賬卡或二維碼電子錢包乘車。



港鐵為慶祝機場站新月台啟用，將推出「機場快綫2重賞」，獎品超過一萬份，包括雙人商務艙來回機票。MTR Mobile合資格會員在5月27日至6月30日期間，乘機場快綫往返機場或博覽館站便可抽獎。



機場快綫機場站連接二號客運大樓的3號月台（往博覽館站方向）及4號新月台（往香港站方向）5月20日啟用。（港鐵圖片）

列車抵達機場後，左右兩邊車門及月台幕門均會開啟，方便乘客直達一號及二號客運大樓。（港鐵圖片）

機場快綫列車抵達機場左右兩邊車門會打開

港鐵公布，機場快綫機場站連接二號客運大樓的3號月台（往博覽館站方向）及4號新月台（往香港站方向），將於明日（20日）啟用，屆時列車抵達機場後，左右兩邊車門及月台幕門均會開啟，方便乘客直達一號及二號客運大樓。港鐵已更新及加強標示，播放車廂廣播提醒乘客，初期亦會加派人手協助。

港鐵已更新及加強標示，圖為列車內的二號客運大樓標示。（港鐵圖片）

港鐵已更新及加強標示，圖為列車內的一號（左）及二號客運大樓（右）標示。（港鐵圖片）

推機場快綫2重賞 獎品包括雙人商務艙來回機票

為慶祝機場站新月台啟用，港鐵將推出「機場快綫2重賞」, MTR Mobile合資格會員在今年5月27日至6月30日期間，乘搭機場快綫往返機場或博覽館站，即可獲得額外MTR分及參加抽獎有，獎品超過一萬份，包括雙人商務艙來回機票。

機場快綫的自動收費系統及新閘機正進行提升工程。（港鐵圖片）

乘客可在新款閘機使用感應式信用卡、扣賬卡或二維碼電子錢包付費乘車。

機場快綫乘客5.31起可用信用卡及內地電子錢包付費

港鐵表示，機場快綫的自動收費系統及新閘機正進行提升工程，由今年5月31日起，除了現時的八達通和機場快綫二維碼車票外，乘客可在新款閘機使用感應式信用卡、扣賬卡或二維碼電子錢包付費乘車。港鐵將在各站增設指示及標示，以便乘客使用。

感應式信用卡包括VISA、Mastercard及銀聯；車票二維碼包括MTR Mobile、支付寶、微信支付及雲閃付。

乘客可在新款閘機使用感應式信用卡、扣賬卡或二維碼電子錢包付費乘車。（港鐵圖片）

新閘機較現有型號更纖巧、通道更闊。（港鐵圖片）

機場快綫新閘機流線型設計 通道較舊機更闊

新閘機採用機場快綫色調的藍綠色，較現有型號更纖巧、通道更闊，外觀上也改為流線型設計，整體造型更簡潔。港鐵公司香港客運服務總監鄺永銓認為，可鞏固香港作為國際航空樞紐的競爭力。

港鐵將推出「機場快綫2重賞」。（港鐵圖片）

機場快綫早晨專綫服務將升級至每日全日適用。（港鐵圖片）

機場快綫早晨專綫服務5.27起全日適用

港鐵又指，由今年5月27日至8月26日，機場快綫早晨專綫服務將升級至每日全日適用，乘客可使用八達通，以優惠價25元，乘搭機場快綫由九龍或青衣站前往香港站。