富臨集團的附屬公司被政府追122.4萬印花稅　另加罰款

富臨集團附屬公司在美孚新邨的幾個舖位被指有租金收益，遭政府徵收122.4萬元印花稅，政府並指該公司未於本年3月底限期前繳交，亦未有提出上訴。律政司昨(18日)入稟高等法院，向附屬公司追討該印花稅和相關罰款。根據法例，若逾時超過2個月才繳交印花稅，需繳交為稅款10倍的罰款，即罰款額可高達1224萬元。



原告為律政司司長，被告為中堅有限公司。根據富臨集團的年報，中堅有限公司為其附屬公司。

律政司入稟高等法院向富臨的附屬公司追印花稅及罰款。(黃浩謙攝)

富臨皇宮在美孚百老匯街亦有分店。(資料圖片／黃偉倫攝）

涉案舖位在美孚

原告指中堅有租金收入的地址為：美孚新邨百老匯街69-119號91A號舖(地下及1樓)、125B號舖(2樓)、103A號舖1部分(1樓)及104A號舖1部分(2樓)，租予中晶發展，租約為期三年，月租為88.4萬元。網上資料顯示，富臨皇宮在美孚亦有分店，位置在百老匯街85號美孚新邨地下C號舖。

稅務局估算中堅需付122.4萬印花稅

入稟狀指，中兆發展有限公司和中晶發展有限公司於2020年4月1日簽訂租賃協議，把涉案位置的舖位，租予中晶發展，租約為期三年，月租為88.4萬元。中晶發展於2020年4月23日，和中堅有限公司簽訂轉讓契據，把該舖位的租賃權，轉讓予中堅有限公司。差餉物業估價署評估，該轉契價值為2881萬元，稅務局估價後，算出中堅需支付約122.4萬元的印花稅。

中堅未有付款亦未提出上訴

印花稅署署長於本年2月27日要求中堅支付該印花稅，惟中堅未有依期於1個月內支付稅項，也沒有就評估提出上訴。

逾兩個月未繳稅要付稅款10倍作罰款

入稟指，根據《印花稅條例》第9條，若於繳交印花稅期限後一個月內補交，需要繳交等同稅項2倍的罰款；逾期1個月但不多於2個月，需繳交等同稅項4倍的罰款；若逾時超過2個月，則需繳交等同稅項10倍作為罰款。

律政司司長現根據印花稅署署長的指示，向中堅有限公司追討該122.4萬元的印花稅，和相關罰款。

案件編號：HCA817/2026