婦人分兩次售舊居被拒退印花稅　官指明顯非炒家　裁可獲退85.5萬

有自住物業的婦人，在外孫長大後，想賣掉舊居給她一名朋友，並以760萬元購買一個較大的單位，並支付了114萬元的從價印花稅。惟她的朋友未有足夠資金一次過付款，外婆出售舊居時，讓友人分兩次購買業權。婦人認為她仍屬「先買後賣」方式換樓，應可享較低稅率，並可退還85.5萬元稅款。惟署方指她分開出售業權不符規定，拒絕其申請。婦人就此申請司法覆核，高等法院法官高浩文今(11日)下判辭，指婦人明顯不是炒家，她因朋友不夠錢才把業權分兩次出售，認為婦人出售業權的方式，未有影響交易的本質，裁定她勝訴，可獲退稅85.5萬元。



申請人何慧妍，答辯人為印花稅署署長。

申請人何慧妍向高等法院申請司法覆核勝訴，獲退印花稅85.5萬。(黃浩謙攝)

買新單位支付從價印花稅114萬

判辭透露，何和女兒及孫兒原本居於她持有的舊單位。孫兒長大後，何決定購買一個較大的單位，並於2022年12月12日，簽訂臨時買賣訂議，以760萬元購入葵涌一個單位，她其後支付114萬元的從價印花稅。

朋友兩半年內分兩次買舊居業權

被告一名李姓朋友買入何的舊單位，但李未能一次過付款，故他先在2022年12月16日購買一半業權，何完成葵涌單位的買賣後，李於2023年6月買入餘下一半業權

署方指分兩次協議不符規定

何認為她屬「先買後賣」方式換樓，要求退回從價印花稅85.5萬元。但署方指，根據《印花稅條例》，原有物業需透過一份協議處理，認為何透過兩份協議交售舊單位，不能獲得退稅。

何質疑署方錯誤詮譯法例和立法原意，錯誤認為申請人均需透過一份協議出售舊單位，才可獲得退稅。

官指兩次購入不影響交易本身

法官在判辭指，立法原意是讓本港居民購買1個新物業，取代另1個舊物業時，不用支付較高的從價印花稅。然而何的情況屬「樓換樓」，亦在法定時限內完成舊單位的交易，何明顯不是炒家，而是一名外婆，一直為家人提供居所，她因朋友不夠資金，才讓對方分兩次購入，但這不影響交易的本質，因而裁定何勝訴，認為她可獲得退還85.5萬元稅款，署方並需支付何的訟費。

案件編號：HCAL 1465/2025