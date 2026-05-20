英版宏福苑大火事發近十年終擬檢控　湯家驊：可成為香港適用案例

英國倫敦格倫菲爾大廈大火（Grenfell Tower fire）發生近十年後，英國警方宣布，將向檢察機關提交證據，以決定是否對57人及20個團體提出刑事檢控。行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，這些案件對本港處理宏福苑大火具有啟發與指導意義，甚至可能成為適用的案例。



湯家驊

湯家驊今日（5月20日）在社交平台發文評論英國警方的行動，形容這是「遲來的公義」。他指出，這些案件極有可能為特區帶來啟發性或指導性作用，相信各方必然密切留意事態發展。

英國警方終於決定於十年後就英版宏福苑向57人及20團體提出刑事檢控，總算是遲來的公義。 行政會議成員湯家驊

英警預計明年6月作最終起訴決定

根據外電報道，倫敦警察廳周二（19日）表示，將於今年9月底前向檢察機關提交證據文件，並預計在2027年6月14日，即這場造成72人死亡的慘劇十周年之際，作出最終起訴決定。警方正考慮的罪名包括涉及嚴重疏忽的殺人罪、欺詐罪以及違反健康與安全條例。

大埔宏福苑在2025年11月26日發生五級火，造成168人死亡。（梁鵬威攝）

2017年6月14日發生的倫敦格倫菲爾大廈（Grenfell Tower）大火，造成72人死亡。（資料圖片）

格倫菲爾大火發生於2017年6月14日凌晨，該大廈4樓一個單位率先起火，火勢沿着25層高的大樓外牆迅速向上蔓延。2024年發布的公眾調查報告定調指這場悲劇是「可以避免的」。報告嚴厲批評生產外牆易燃鋁複合包層的公司存在「系統性欺詐」，使用廉價且不安全的物料，並指責監管機構失職及政府官員處事怠慢，未能嚴格執行安全標準。

受害者組織：沒有家庭應等十年才爭取到公義

格倫菲爾大火發生後，英國政府成立了格倫菲爾大廈火災獨立調查以及相關的刑事調查。警方共收集了1.65億份電子文件，並審查了1.5萬名個人及700個組織在事件中的角色。然而，調查進程因多重程序和法律問題嚴重延遲，引發受害者家屬和公眾的強烈不滿。受害者家屬與生遇者組織發聲明稱：「我們已為問責等了差不多十年，就算公義真的會到來，也沒有任何家庭應該等待超過十年才為親人爭取到公義。」