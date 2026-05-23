黎家盈太空人｜何謂載荷專家？　一文看清從事工作及訓練內容

神舟二十三號將於周日（24日）發射升空，首位港產太空人、女警司黎家盈將以「載荷專家」身份升空執行任務。載荷專家並非職業航天員，主要從事科學研究、試驗等工作，需操作太空實驗設備。載荷專家需進行通用系統的課程學習和操作訓練，加上太空站的基本訓練等，培訓時間會比太空遊客時間長。一文看清何謂載荷專家。



神舟二十三號計劃近日擇機實施發射，船箭組合體16日轉運至發射區。（新華社圖片）

載荷（Payload）是指飛機或運載火箭攜帶的物體或實體，也指飛機或運載火箭的承載能力。而載人航天的載荷是指「有效載荷」，包括儀器、設備、人員、貨物等。若有額外燃料攜帶，也會被認為是有效載荷的一部分。

今次入選的載荷專家為女總督察黎家盈，擁博士頭銜的她專長資訊科技及電腦範圍。

載荷專家負責太空中科學實驗 非職業航天員

航天員分為職業和非職業兩大類。職業航天員是專門從事航天飛行工作的航天員，大多是飛行員或試飛員出身；非職業航天員則是臨時到太空工作或活動的航天員，主要從事科學研究、試驗或載荷操作的科學家或工程技術人員。載荷專家（Payload Specialist）是在太空擔負各項科學實驗和探測的科學家和工程師，屬於非職業航天員。

載荷專家需作太空實驗及研究 並需操作太空實驗設備

在執行太空飛行任務中，載荷專家主要開展太空實驗或試驗研究，包括天文觀測、對地觀測、物理試驗、化學試驗、生物醫學試驗以及各類技術試驗等。同時，載荷專家要操作使用太空實驗設備，以及配合飛行乘組其他人員開展站務管理的日常工作。

5月16日上午，神舟二十三號船箭組合體已轉運至甘肅酒泉衛星發射中心發射區。（中國航天報）

載荷專家需進行通用系統課程學習及操作訓練

不同類型的航天員，訓練要求都有不同。穿梭機（可重複使用試驗航天器）的指令長和駕駛員要進行大量的穿梭機駕駛技術訓練，而載荷專家只需進行通用系統的課程學習和操作訓練。

然而，太空站（空間站）的實驗要求精度高、時間長，因此要花長時間訓練載荷專家使用各種專業儀器，再加上太空站的基本訓練，培訓時間會比太空遊客時間長。