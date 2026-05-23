黎家盈太空人｜何謂載荷專家？ 一文看清從事工作及訓練內容
撰文：董素琛
出版：更新：
神舟二十三號將於周日（24日）發射升空，首位港產太空人、女警司黎家盈將以「載荷專家」身份升空執行任務。載荷專家並非職業航天員，主要從事科學研究、試驗等工作，需操作太空實驗設備。載荷專家需進行通用系統的課程學習和操作訓練，加上太空站的基本訓練等，培訓時間會比太空遊客時間長。一文看清何謂載荷專家。
載荷（Payload）是指飛機或運載火箭攜帶的物體或實體，也指飛機或運載火箭的承載能力。而載人航天的載荷是指「有效載荷」，包括儀器、設備、人員、貨物等。若有額外燃料攜帶，也會被認為是有效載荷的一部分。
載荷專家負責太空中科學實驗 非職業航天員
航天員分為職業和非職業兩大類。職業航天員是專門從事航天飛行工作的航天員，大多是飛行員或試飛員出身；非職業航天員則是臨時到太空工作或活動的航天員，主要從事科學研究、試驗或載荷操作的科學家或工程技術人員。載荷專家（Payload Specialist）是在太空擔負各項科學實驗和探測的科學家和工程師，屬於非職業航天員。
載荷專家需作太空實驗及研究 並需操作太空實驗設備
在執行太空飛行任務中，載荷專家主要開展太空實驗或試驗研究，包括天文觀測、對地觀測、物理試驗、化學試驗、生物醫學試驗以及各類技術試驗等。同時，載荷專家要操作使用太空實驗設備，以及配合飛行乘組其他人員開展站務管理的日常工作。
載荷專家需進行通用系統課程學習及操作訓練
不同類型的航天員，訓練要求都有不同。穿梭機（可重複使用試驗航天器）的指令長和駕駛員要進行大量的穿梭機駕駛技術訓練，而載荷專家只需進行通用系統的課程學習和操作訓練。
然而，太空站（空間站）的實驗要求精度高、時間長，因此要花長時間訓練載荷專家使用各種專業儀器，再加上太空站的基本訓練，培訓時間會比太空遊客時間長。
黎家盈太空人｜博士導師讚做事謹慎細心 憶團隊赴南非開會提打針港產太空人｜洋紫荊圖現神舟二十三標識 女警司黎家盈執飛在即？港產太空人｜2名港澳航天員狀態良好 將開展飛行任務強化訓練港產太空人｜港澳載荷專家最早將在2026年首次執行飛行任務