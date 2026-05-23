黎家盈太空人｜博士導師讚做事謹慎細心　憶團隊赴南非開會提打針

神舟二十三號將於周日（24日）發射升空，首位港產太空人、女警司黎家盈將升空執行任務，她在港大修畢計算機科學學士、碩士及博士學位，歷經十載。她在攻讀博士期間，師隨時任計算機科學系副教授鄒錦沛，進行網絡罪行和計算機法證方面的研究，畢業前已參與到計算機取證專家證人項目。



鄒錦沛指，黎在相關項目的表現非常好，形容她做事小心謹慎，十分關心團隊成員，認為她有能力勝任國家級的航天科學工作。鄒又說，黎家盈在畢業後亦有與他聯絡，並透露會參選載荷專家選拔。



神舟二十三號計劃近日擇機實施發射，船箭組合體16日轉運至發射區。（新華社圖片）

中國載人航天工程辦公室2024年6月11日宣布完成第四批預備航天員選拔工作，獲選預備航天員當中包括一名來自香港的載荷專家。當時已有消息指，該載荷專家為時任女總督察、去年晉升為警司的黎家盈。她是三孩之母，2023年起在北京接受航天訓練，惟當局一直未有證實。

今次入選的載荷專家女警為一名女總督察，擁博士頭銜的她專長資訊科技及電腦範圍。

形容黎有團隊精神、關心人 憶團隊南非開會 提大家打針

黎家盈擁有港大計算機科學博士學位，其學士及碩士學位均在港大攻讀。她在攻讀博士期間，師隨時任港大計算機科學系副教授鄒錦沛。鄒錦沛現時已退休，是港大工程學院計算與數據科學學院名譽副教授，他透露，黎家盈在攻讀碩士期間，主要進行密碼學研究，而博士期間則參與到計算機法證研究團隊，主要負責網絡罪行和計算機法證方面的研究。他形容，黎家盈在相關方面的表現非常好，除參與基本學術研究外，亦有參與到計算機取證專家證人項目。

鄒錦沛指，黎家盈做事非常小心且嚴謹，在計算機取證研究團隊中表現出團隊精神，充分表現出她能勝任大型項目，包括國家級的航天科學項目。他憶述，黎家盈十分關心團隊成員，與其他成員關係良好，當年團隊需到南非等地方參加國際會議，黎會不斷提醒大家要打疫苗。不過，他笑言，黎亦有獨當一面的時候，例如在案件分析期間，會主動提出獨立意見。

港大計算機科學系榮譽副教授鄒錦沛（Zoom截圖）

稱黎家盈曾透露參與載荷專家選拔、對工作感滿意

鄒錦沛說，黎家盈畢業後仍與他及其他同學聯絡，並參與聚會。他續說，黎提及會參選載荷專家選拔，並透露對當時的工作感滿意。至於原因及準備過程，他說，對方沒有提及，但認為，以往在港甚少談及航天發展，黎屬能力高的人，當有機會出現時，自然會考慮到。被問及期望黎可以帶甚麼回來給團隊及港大，他笑言，自己未有參與過相關研究，期望黎可帶多點照片回來。

黎家盈成功參與到國家級航天任務，鄒錦沛認為有對推動本港航天事業有作用，「推動一啲香港年青人，或者啲學生開始覺得，航天唔係淨係睇電影或者睇戲，而係一啲可以比較實在嘅嘢。」他又指，期望香港可以參考美國的做法，邀請小朋友參與到航天計劃，讓他們將來推動香港整體航天事業。

中國載人航天工程辦公室發佈神舟二十三號載人飛行任務標識。標識上出現洋紫荊圖案。