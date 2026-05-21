首場紅雨2.5小時　新界多區雨量過百毫米　梁榮武︰列車效應有關

【天文台／HKO／暴雨警告／暴雨／水浸】天文台今日凌晨（21日）發出今年首個紅色暴雨警告，並維持約2.5小時，直至早上9時半取消所有暴雨警告，即整場暴雨持續12.5小時。期間新界多區錄得過百毫米總雨量，而早上改掛黃雨後，雨勢仍然集中北區。



香港氣象學會發言人梁榮武分析指，今日連場暴雨不斷與「列車效應」有關，即新形成的雨區像火車車廂一樣接連掠過，而今次事件反映香港下暴雨的隨機性強，剛巧早上雨區集中在新界局部地區。「其實成個廣東省都有機會落大雨，點解大雨集中喺新界局部地區，呢個完全係隨機性。」



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天文台凌晨發出今年首個紅雨 整場暴雨持續12.5小時

高空擾動相關的驟雨及狂風雷暴持續影響珠江口一帶，天文台昨日（20日）晚上9時先發出黃色暴雨警告，再在今日（21日）凌晨2時40分發出今年首個紅色暴雨警告，其後清晨5時15分改發黃色暴雨警告，至早上9時半取消，即整場暴雨持續12.5小時。

港島九龍降雨少改發黃雨 新界居民質疑受到差別待遇

網上討論區便有大量北區居民感到不滿，認為港島及九龍雨量減少，但新界水浸嚴重及暴雨持續，若如常上班上學可能會有遇到危險，惟天文台卻在清晨取消紅雨。更有不少網民湧至天文台社交平台留言批評，質疑新界受到差別待遇。

天文台5月21日凌晨12時至早上11時15分的總雨量分佈圖，大埔一帶達到140至200毫米雨量。（天文台圖片）

總雨量分佈圖顯示大埔一帶雨量達到140至200毫米

根據天文台今日凌晨12時至早上11時15分的總雨量分佈圖，可見不論是港九新界都曾經歷暴雨，而新界部份地區確實錄得較高雨量，其中大埔一帶更達到140至200毫米，其次是西貢萬宜、汀九、上水及粉嶺，分別錄得100至140毫米。

至於港島及九龍部份地區也有70毫米至100毫米雨量，而大嶼山及離島整體的雨量最低，其中東涌錄得40至50毫米，大澳只有10至20毫米。

5月21日早上7時雨量圖，大帽山一帶超過40毫米雨量，而港島沒有下雨。（天文台圖片）

早上7時新界雨量最高 沙田、大埔及屯門錄每小時錄10至20毫米

若翻查天文台過去一小時雨量圖，學生及上班族準備出門的早上7時，新界確實錄得最高雨量，其中沙田、石崗、大埔及屯門都錄得10至20毫米，大帽山一帶更超過40毫米。至於九龍的雨量只有0.5至2毫米，港島更沒有下雨。

5月21日早上8時雨量圖，粉嶺及上水一帶雨量錄得30至40毫米雨量，而九龍及港島的雨量只有0.5至2毫米。（天文台圖片）

早上8時雨區移往新界東北 粉嶺及上水每小時錄30至40毫米

隨後早上8時的雨量圖顯示，雨區往東北方向移動，粉嶺及上水一帶雨量錄得30至40毫米，石崗及大埔維持10至20毫米，而沙田及屯門的雨量減少，錄得2至5毫米。而九龍及港島的雨量只有0.5至2毫米，部份地區更沒有下雨。

紅雨定義是持續每小時雨量超過50毫米 即今早不達標

不過，根據天文台資料，紅色暴雨警告信號代表香港廣泛地區已錄得或預料每小時雨量超過50毫米，且雨勢可能持續。綜上所述，雖然凌晨至今本港整體雨量平均，但早上通勤時段確實以新界錄得雨量最高，但每小時雨量未達到發出紅色暴雨警告信號的水平。

隨著西面的強雷雨帶進一步靠近，新界西北及東北受地形影響而持續出現強對流發展，天文台於晚上9時正發出黃色暴雨警告信號。(天文台網頁)

天文台：新界西北及東北受地形影響 持續出現強對流發展

天文台在官方網誌總結今次暴雨情況，形容昨晚隨著西面的強雷雨帶進一步靠近，新界西北及東北受地形影響而持續出現強對流發展，於是昨晚9時發出黃雨警告。

雖然當晚雨區影響範圍較為局部，但在新界北區一帶持續發展，導致該區持續受大雨影響。在晚上10時23分，天文台進一步提示新界北區有大暴雨，每小時雨量或超過100毫米其後雨帶持續發展及預料會進一步加強，並擴展至香港其他地區，故凌晨2時40分改發今年首場紅色暴雨警告信號。

天文台5月21日凌晨2時30分的雷達圖，與高空擾動相關的強雷雨區正影響本港，雨區不斷由西南往東北方向移動。（天文台圖片）

氣象專家梁榮武︰連場暴雨與「列車效應」有關

香港氣象學會發言人梁榮武分析指，今日連場暴雨不斷與「列車效應」有關，即同一位置不斷有新雨區形成，並往同一條路徑移動，接連不斷地經過同一個地區，就像火車車廂一樣，而今日的雨區便是由西南往東北方向移動，連續多個小時掠過香港境內。

香港氣象學會發言人梁榮武分析指，5月21日的暴雨與「列車效應」相關。（資料圖片）

今次事件反映香港下暴雨的隨機性強 剛巧雨區集中在新界

梁榮武又指，一般天氣圖反映數百公里範圍的天氣形勢，惟該場暴雨源於活躍的西南風及高空擾動，屬於小範圍的天氣事件，只有數公里至數十公里不等，相比其他天氣系統，例如常見於六月份並帶來長時間影響的梅雨槽，更難作出判斷。

梁榮武認為，今次事件反映香港及華南地區下暴雨的隨機性強，剛巧早上雨區集中在新界局部地區。「其實成個廣東省都有機會落大雨，點解大雨集中喺新界局部地區，呢個完全係隨機性。」