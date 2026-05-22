機場二號客運大樓5.27啟用　最新T2內貌、大堂及離港流程一片直擊

香港國際機場二號客運大樓(T2)旅客離境設施將會下周三（27日）正式啟用，機管局今日（22日）率先舉行傳媒參觀活動，介紹二號客運大樓設施及旅客離港流程。據之前介紹，入境處在T2離境大堂設置了35條最新型號的e-道及60個出境傳統櫃位。最新型號的e-道集「登機易」、「離境易」及「非觸式e-道」服務功能於一身，方便不同旅客使用。



離境大堂的新設施將會大大提升通關效率，有效應對不同時段的人流高峰。入境處同事會繼續秉持專業高效的服務精神，確保口岸設施運作暢順。為旅客提供優質及便捷的出入境服務。新T2內貌、離境大堂及離港流程一片直擊。



最新T2內貌、大堂及離港流程一片直擊

記者第一身直擊 機場二號客運大樓

機場快綫列車今日起在機場站恢復兩邊開門，分別通往一號及二號客運大樓。（資料圖片/夏家朗攝）

機場快綫列車今日起在機場站恢復兩邊開門，分別通往一號及二號客運大樓。（資料圖片/夏家朗攝）

機場快綫列車今日起在機場站恢復兩邊開門，分別通往一號及二號客運大樓。港鐵在月台上安排了不少員工，以免旅客走錯。（資料圖片/夏家朗攝）

機場快綫列車今日起在機場站恢復兩邊開門，分別通往一號及二號客運大樓。港鐵在月台上安排了不少員工，以免旅客走錯。（資料圖片/夏家朗攝）

機場快綫車廂每道車門張貼提示往一號或二號客運大樓

除了T2，日前《香港01》機場快綫車廂的每一道門也貼了提示，標示一邊往一號客運大樓，另一邊往二號客運大樓。在列車即將抵達機場前，亦有三語廣播提醒乘客左邊的門通往一號客運大樓、右邊的門通往二號客運大樓。

到達機場站時，兩邊的門會同時開啟。二號客運大樓的月台有「請使用對面月台」的告示牌，亦會有職員立即上前提醒二號客運大樓尚未啟用，若表明想參觀月台，便可在月台逗留。

二號客運大樓5月27日才全面啟用，今日至5月26日未能從月台通道前往。（資料圖片/夏家朗攝）

二號客運大樓5月27日才全面啟用，今日至5月26日未能從月台通道前往。（資料圖片/夏家朗攝）