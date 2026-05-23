黎家盈港產女太空人｜上太空可保養皮膚、雞翼燒烤　薪酬待遇豐厚

隨著中國空間站三年前起恆常運營，太空人在太空「出差」可達半年。在這個與世隔絕、微重力與失重的極端環境中，進食、如廁等在地球上的小事，都變成了身價千萬的科技大工程。下文盤點太空人在太空生活的冷知識，介紹太空日常與真實待遇。



5月16日，神舟二十三號載人飛船與長征二號F遙二十三運載火箭組合體在轉運途中。（新華社）

千萬級「吸塵馬桶」與「精準瞄準」

在太空微重力環境下，水無法自然下流，因此傳統抽水馬桶完全無法使用。空間站需利用強大氣流將排泄物抽走，原理類似高精度的吸塵機。

以天宮空間站的天和核心艙為例，其太空廁所馬桶支架採用鈦合金製造，收集袋為橡膠密封材質。特別的是，其小便收集器專門分為男用、女用兩款。不過，太空馬桶的開口尺寸只有地球尋常馬桶的四分之一，太空人如廁時必須用束帶固定好身體，並經過嚴格訓練進行「精準瞄準」，否則排泄物極易飄出。

2003年10月15日18時40分，楊利偉從太空向世界各國人民問好，並在艙內並列展示了五星紅旗和聯合國旗（攝於北京航天指揮控制中心大屏幕）。（新華網）

2003年楊利偉執行「神舟五號」任務時，因僅待了 21 小時，全程使用的是特製尿片，直到2005年「神舟六號」進行5天飛行，中國才正式啟用由管道、抽取裝置組成的第一代大小便收集器。

從「擠牙膏」進化到全球首次「太空燒烤」

過去航天食品常給人像「擠牙膏」一樣的凍乾刻板印象，但如今中國太空人的餐單已經擴展至190餘種，空間站內配備了專屬微波爐與食品加熱設備。

醬香油麥菜、菘菜牛肉湯、桃汁，以及經典中菜「魚香肉絲」等，都是天宮空間站的常規配置。由於太空人在失重環境下體液會往頭部聚集，導致鼻塞、味覺集體衰退，因此空間站特別常備「四川辣醬」等重口味調味品來刺激味蕾。

航天員在神舟二十一號上成功烤出噴香四溢的雞翼和牛排。（CCTV及影片截圖）

航天餐飲在近年迎來巨大升級。2025年11月，神舟二十一號與神舟二十號太空人在天宮空間站，正式啟用了隨船上行的熱風烘烤機，完成了全球首次「在軌肉類燒烤」。

兩位來自內蒙古的太空人王傑（神二十）與武飛（神二十一）聯手烤製了雞翼與牛排。該次雖然不是人類第一次在太空使用烤箱，卻是人類首次在太空環境下完成生肉的無油煙熟食烘烤。

女太空人的「太空化妝品」與太空戰衣

隨著劉洋、王亞平以及首位女航天飛行工程師王浩澤等女性力量加入，中國天宮空間站的後勤保障也迎來了更為細膩的「性別訂製」。

由於太空艙內空氣極其乾燥，且有環境輻射，女太空人的皮膚面臨很大挑戰。為此，天舟貨運飛船每次在任務前，都會專門為女太空人送上「太空定制版」護膚品，包含無毒、無外溢風險的精華液、面霜與爽膚水，並配備專屬的個人衛生用品與生理期配套。

天舟三號在2021年，便將為中國太空站女太空人專門研發的日常清潔和美容護膚用品送上太空。

2021年12月26日在北京航天飛行控制中心拍攝的神舟十三號航天員王亞平在核心艙內工作場景。（新華社）

重達100多公斤的艙外航天服，其合身程度直接關係到出艙安全與靈活性。早期國際上曾因「缺乏女性尺寸航天服」而被迫取消全女性太空漫步。中國航天部門則專門為女性骨架與體型，重新調整了第二代飛天艙外航天服的尺寸，縮短了軀幹與上肢的結構，並改善了手套關節，確保王亞平等女太空人在執行中國首次女性太空漫步時，能夠精準、省力地進行機械操作。

薪酬大揭秘：軍銜工資再加豐厚獎金

冒著生命危險上太空，中國太空人的收入究竟如何？由於絕大多數中國太空人擁有現役軍人身份，其薪酬體系有著嚴格的部隊標準，主要由軍銜基本工資、崗位津貼和軍齡補貼構成。

新手太空人在起步階段，如中尉、上尉等，月薪約數千至上萬元人民幣；當累積經驗晉升至上校或大校時，常態月薪約在1.5萬至2萬元人民幣之間。在地面訓練工作期間，涵蓋補貼後的綜合年薪大約在20萬至50萬元人民幣不等。

2019年，曾憲梓關心中國航天事業，更成立曾憲梓載人航天基金會。（視覺中國）

一旦入選乘組執行太空任務，收入將會「跳級」。在太空飛行期間，每日的危險環境津貼補助會翻倍計算。更核心的收入來自專項基金獎勵，如香港「曾憲梓載人航天基金會」自2004年起設立的專項獎勵。

神舟五號任務中，楊利偉便獲頒100萬元人民幣，神舟九號套空人景海鵬、劉旺、劉洋每人獲得125萬元港幣。

據2024年警隊內流傳消息，入選的香港載荷專家，為時任女總督察（現女警司）黎家盈，她擁博士學歷，專長資訊科技及電腦範圍，已在北京接受相關訓練。

至於「港產女太空人」黎家盈，創科局局長孫東曾指，香港太空人擔任載荷專家受訓期間，原有在港的薪酬、待遇不變，內地亦會提供生活補貼。