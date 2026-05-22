二號客運大樓｜港航5.27起進駐　擬增聘120人涵蓋機組及工程維修

香港國際機場二號客運大樓旅客離港設施將於5月27日投入服務。香港航空今日（22日）宣布將進駐二號客運大樓，乘客以後須到Q行段辦理登機及行李托運手續。港航預計，今年會招聘約120名新員工，涵蓋機組人員、工程維修及後勤支援等崗位，以支持業務增長。



港航預計，今年會招聘約120名新員工，涵蓋機組人員、工程維修及後勤支援等崗位，以支持業務增長。（港航提供）

香港航空董事會主席王曉東指，港航將於5月27日搬遷至二號客運大樓，乘客以後須到Q行段辦理登機及行李托運手續，完成後按指示辦理保安檢查和出境手續。

王曉東指，今年全球政經環境持續波動，港航上半年靈活調配資源以應對全球大環境造成的影響，在消化沖擊後，將更審慎計劃發展，集中對主要市場的投入和開拓具潛力的航點。港航預計，今年會招聘約120名新員工，涵蓋機組人員、工程維修及後勤支援等崗位，以支持業務增長。

他又表示，港航今年推出新的企業視覺標識，並逐步應用到機身，是港航成立以來首次更新尾翼，目標今年内完成四架噴漆，直至整個機隊完成視覺標識更新。

他續指，是次視覺標識更新以「綻放（The blossom）」為設計核心，其理念深刻啟發自香港的文化底蘊與象徵城市精神的紫荊花。